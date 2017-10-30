Как доехать до 108-й страницы

Особенности путешествия навстречу солнцу на советском велосипеде

Путешественник из Удмуртии доехал до Владивостока на велосипеде. Более восьми тысяч километров, четыре месяца в пути и 15 регионов России – вот что ему пришлось преодолеть ради мечты. Которая так и звучит: доехать до Владивостока из Удмуртии на велосипеде.

О своем необычном путешествии, дорожных приключениях, а порой и злоключениях Анатолий Карпушкин, 62-летний житель села Нюрдор-Котья, что в Вавожском районе Республики Удмуртия, рассказал на встрече с горожанами в Приморском отделении Русского географического общества.

За запахом тайги и океана

Анатолий Карпушкин занимается с детьми и подростками спортивным ориентированием, водит их в походы и обучает выживанию в экстремальных условиях. Еще в 2005 году он отправился в путешествие из родного села на Байкал на своем проверенном временем велосипеде «Спорт» 1974 года выпуска. Говорит, всегда мечтал увидеть красоты России.

– А еще я очень хотел побывать именно во Владивостоке. Ведь для нас, тех, кто живет по ту сторону Урала, Владивосток – неизведанный мир, терра инкогнита, – признается Анатолий Павлович. – Дело в том, что я работаю с детьми, и для меня очень важно показать им, что мечта может исполниться, даже самая странная. Надо только очень хотеть и стараться.

Но увидеть величие Дальнего Востока и научить своих подопечных верить в себя – не все цели, которые преследовал настойчивый путешественник. После велопробега 2005 года у него появилось множество друзей, с которыми он повстречался на пути к Байкалу.

– Тогда, 12 лет назад, эти люди помогали мне, относились по-человечески. Кому-то и я помог. Они все тогда рассказывали мне о том, чего хотят добиться, какие ставят перед собой цели, – вспоминает Карпушкин. – И мне очень захотелось узнать, получилось ли у них задуманное. Как же я был рад, что практически все, о чем они тогда мечтали, осуществилось.

Не сочтите меня бомжем…

В долгой дороге велосипедисту приходилось не раз переживать, расстраиваться и даже бояться. Но один случай, который произошел на полпути в Приморье, запомнился особенно.

– Во время своего первого велопутешествия в 2005-м я не раз сбивался с пути, но как-то раз ситуация зашла слишком далеко, – рассказывает Анатолий Павлович. – У меня есть такой пунктик: пока не проеду намеченное расстояние, не остановлюсь. И неважно, что уже ночь или непогода. И вот однажды я ехал до запланированного населенного пункта. Был сильный дождь, наступила ночь, а заветная табличка все не появлялась. Заметил на обочине кафешку, зашел спросить дорогу и перекусить. Оказалось, я проехал развилку еще 60 километров назад. Когда собирался уходить и ехать обратно, хозяйка кафе предложила мне переночевать прямо в помещении, дала одеяло, помогла. У меня был вид как у бомжа: мокрый, грязный, несколько вещей надеты друг поверх друга. А она поверила, помогла.

Так вот, на этот раз я специально заехал на эту дорогу – узнать, как у нее дела. Приезжаю в то место, а там чистое поле и ни души. Расстроился, конечно, поехал дальше. Зашел в придорожное кафе и спросил у местных, не помнят ли они ту кафешку, что в 2005-м неподалеку была. Оказалось, это то самое кафе и есть, просто его перестроили, а я ошибся километражем. И женщина та до сих пор его владелица, правда, уже на пенсии, огородом занимается…

Таких долгожданных и радостных встреч на пути удмуртского странника было еще немало. Старые друзья были рады снова увидеть путешественника, а новые, «коллеги» Анатолия Павловича, – познакомиться и обменяться опытом. Удивительно, что по России путешествует так много людей – велосипедисты, мотоциклисты, автостопщики – из разных городов и даже стран: Японии, Германии, США.

Много ли туристу надо?

Когда видишь карту России с отмеченными населенными пунктами, которые посетил велотурист (а это почти 2/3 территории нашей необъятной страны), невольно задаешься вопросом: как можно преодолеть такое расстояние на велосипеде? На машине-то путь кажется утомительным…

Сам велосипед Карпушкина, на взгляд постороннего, тоже не выглядит героем: старенький, без амортизаторов и привычных удобств современных собратьев. Но Анатолий Павлович встает на защиту двухколесного товарища.

– С мнением о том, что современные велосипеды лучше советских, я категорически не согласен, – заявляет он. – Технологически мой велосипед создать сложнее, там и формы, и металл какой! А в новых все прямое, все дешевое. У «Спорта» мягкая кожаная седушка, она настраивается по желанию – можно шире, можно уже. У него конструкция продумана настолько, что сама вилка, на которое крепится колесо, амортизирует.

Конечно, в таком долгом пути проблемы с техникой неизбежны. Поэтому к нынешней поездке Карпушкин готовился серьезнее, чем 12 лет назад: заказал у друзей колеса, багажник, установил боковые зеркала.

С собой у путешественника палатка, одежда, котелок и посуда для приготовления еды, пара туристических ковриков и спальный мешок. Еще в корзине спереди лежат карта, листы с путевыми заметками и плюшевая игрушка.

– Перед отъездом я купил карту России, она сделана в виде книжки, на каждой странице по небольшому участку дороги. Через несколько дней пути мне позвонили друзья, спрашивают, на какой я странице. Тогда была открыта 14-я, а Владивосток – на 108-й! Им смешно было, а я вот вопреки всему доехал, – с гордостью говорит наш герой.

Как он рассказывает, ночевал всегда на улице – никаких мотелей. Просто съезжал с трассы и разбивал лагерь. Система построения палатки была продумана заранее и основывалась на опыте предыдущей поездки. Сначала устанавливался тент (его Анатолий Павлович растягивал над велосипедом), на пол клал один из ковриков, а второй служил стенкой между спальным местом и великом. Даже в самые морозные ночи в палатке не было холодно, но для того, чтобы спать было комфортнее, он сшил из спортивных штанов своеобразный спальный мешок: когда ноги не разделены штанинами, гораздо теплее.

Ел путешественник в основном в придорожных кафе ради экономии времени, но несколько раз приходилось готовить самому в котелке: есть в России места, где люди не живут и где нет общепита.

Дальнобойщики – лучшие друзья велосипедистов

Что интересует каждого при встрече с человеком, проехавшим практически через всю Россию? Конечно, дороги! Анатолий Павлович уверяет, что в Приморье дороги отличные, особенно по сравнению с соседним Хабаровским краем.

– На трассе все в порядке, асфальт ровный, только качество покрытия отличается от дорог в остальной части страны: оно более шершавое, поэтому ехать на велосипеде по нему сложно, – делится мнением Карпушкин. – Еще, конечно, ваши сопки доставили много хлопот: вверх получается ехать, только если взял разгон. А я в районе Седанки притормозил, так что пришлось идти пешком и толкать велосипед. Но подъемы и спуски в Приморье – ерунда по сравнению с дорогой на Байкал. Вот там очень резкие и сильные перепады, сложно ехать.

Ну и, конечно, какая дальняя дорога без происшествий. Ничего серьезного с нашим героем, слава богу, не произошло. Несколько раз вылетали спицы из колес, и в Хабаровске пришлось «переобуться» – покрышке, которая прохудилась еще в начале пути, доверять было уже нельзя.

– Пара неприятных моментов все же была. Уже в Приморье как-то ночью столкнулся с каким-то зверем. В темноте не разглядел, кто это был, но рык прозвучал серьезный, грудной такой. Может, кабан, а может, и тигр, – рассказывает путешественник. – Еще на полпути у меня украли рюкзак. Я забыл его на месте стоянки, а когда вернулся – след простыл. Зато футболку, которая лежала рядом, оставили.

Немало проблем доставляли некоторые люди. Иногда встречались неприветливые, особенно в окрестностях Биробиджана. Я выглядел неопрятно, походил на бомжа, а мне рассказали, что там много колоний. Может, думали, что я сбежал? Еще многие водители мешали двигаться: я еду по обочине, а они хотят меня сфотать, на видео снять, прижимаются на машине, делают кадр, а на меня вся грязь летит, пару раз с велосипеда из-за этого падал. Зато водители фур очень помогали: они равнялись со мной и отъезжали вправо, не давая другим меня зацепить или столкнуть, прикрывали. Спасибо им за это огромное!

Мечта сбылась

– Конечно, я влюбился в ваш город! Хотел увидеть его именно осенью: в Интернете много фотографий, вот я и загорелся. Когда увидел корабли, море, очумел – всегда мечтал побывать у моря, – не скрывает эмоций Карпушкин. – Стал фотографировать мост, восхищался им, а потом узнал, что это не Русский, а Золотой. Боюсь даже представить, насколько огромен и красив мост на остров Русский!

Естественно, во Владивостоке Анатолий Павлович задержался на несколько дней. Рассмотрел город и окрестности во всех подробностях, пообщался с местными велосипедистами, сотрудниками Географического общества и туристами. Обратно решил ехать на поезде – зима близко…

Справка «В»

Удмуртия находится в европейской части Приуралья, в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. Удмуртская Республика входит в состав Приволжского федерального округа. Ее сосед на востоке – Пермский край, на западе и севере – Кировская область, на юге – Башкирия и Татарстан.

Вавожский район находится на самом западе Удмуртии. Путь оттуда до Приморья пролегает через 64 города, а расстояние составляет более 8100 км.

Кстати, в столице Удмуртии Ижевске есть улица Владивостокская.



