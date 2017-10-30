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Владивостокский Голливуд

Мелодрамы, триллеры, комедии, боевики – приморские ландшафты шикарно смотрятся в любом жанре

Окончание. Начало в номерах за 18 и 25 октября

Мы завершаем рассказ о фильмах, которые снимались во Владивостоке и Приморье. Сегодня речь пойдет о современном кино. В наши дни здесь снимают и художественные, и документальные, и даже анимационные картины, а особенностью нынешнего «владивостокского Голливуда» является обилие фильмов иностранного производства. Представляем вашему вниманию наиболее интересные киноработы.

Фактура для материала представлена сотрудником отдела краеведческой библиографии библиотеки им. Горького Натальей Гавриловой и старшим научным сотрудником музея им. Арсеньева Дмитрием Рыкуновым. Сведения они собирали на основе книг и периодических изданий из фонда ПКПБ, архивов музеев и других источников.

«Хасанский вальс» (2009)

Художественный фильм «Хасанский вальс» для нашей газеты имеет особое значение, поскольку «В» выступал информационным партнером съемочного процесса.

Сюжет картины развивается на фоне исторических событий, которые начались в июне 1938 года на высоте Безымянной у озера Хасан. Журналист, приехавший на погранзаставу, чтобы написать материал о службе пограничников, неожиданно оказывается в центре боевых действий: японская военщина развязала военный конфликт в надежде нащупать слабые места в позициях Красной армии…

– В России это первый фильм, посвященный Хасанским событиям и его участникам, – рассказал продюсер и режиссер Михаил Готенко. – Война 1938 года – это наша история. А молодое поколение сейчас не знает даже, где находится озеро Хасан, не то что о тех событиях. Мы попытались восполнить этот пробел. Наш фильм – дань памяти людям, которые нас тогда защищали…

Съемки проходили в исторических местах Владивостока, в картине много узнаваемой городской архитектуры. А для съемок сцен на передовой была организована экспедиция в Хасанский район: там снимали сопки, рассветы и закаты, крупные и общие планы. Главную батальную сцену снимали несколько недель.

В фильме задействованы актеры театра молодежи, в том числе бывший тогда его главным режиссером Виктор Галкин. Главную роль исполнил Роман Григорьев, на тот момент студент института искусств.

Для фильма были подобраны и изготовлены форма и амуниция тех лет, копии бронемашин, модели артиллерийского и стрелкового оружия. Часть оружия, к примеру японские винтовки и карабины, создателям картины пришлось изготавливать самостоятельно.

«Сказка про темноту» (2009)

Когда режиссер Николай Хомерики начал писать сценарий фильма, он держал в голове именно Владивосток: нужен был портовый город, контраст между суматошной жизнью и чем-то спокойным, вечным, как океан и сопки. Рассматривались кандидатуры Новороссийска и Мурманска, но Владивосток оказался ближе к замыслу.

С нашим городом Хомерики познакомился в 2006-м, посетив кинофестиваль Pacific Meridian. «Мне понравился ландшафт, природа, люди, – признавался он. – Обычно думаешь: Дальний Восток – что-то суровое. На самом деле Владивосток – почти курортный город…»

Главная героиня фильма инспектор по делам несовершеннолетних Ангелина много общается с трудными детьми, и она совершенно одинока. Но однажды все меняют простодушные слова ее подопечного мальчишки…

Режиссер по максимуму использует владивостокские пейзажи. В кадр попадают обыкновенные пятиэтажки и гостинки в бухте Тихой, набережная со скульптурой русалки в воде и дельфинарием, центральная площадь, порт в утренней дымке, Токаревский маяк. Картины, намозолившие глаза горожанам, вдруг оборачиваются присущей только Владивостоку экзотикой.

Часть сцен снимали в гостинках, где живут неблагополучные семьи юных героев картины, в обычном панельном доме – там находится квартира главной героини. Отделение милиции оборудовали в бывшем вытрезвителе на Чуркине.

Фильм стал участником программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2009 года.

«Седьмой код» (2013), Япония

В 2013 году во Владивостоке снимали японский триллер «Седьмой код». Сценарист и режиссер – Киеси Куросава.

Главную роль исполнила популярная в Японии певица Ацуко Маеда. Ее героиня Акико знакомится в Токио с бизнесменом Мацунагой, который планирует поездку во Владивосток, и решает последовать за ним. Мацунага предупреждает Акико, чтобы она не доверяла никому в чужой стране, после чего неожиданно исчезает. Пытаясь найти его, девушка попадает в руки к бандитам. Отобрав у нее все деньги, они оставляют несчастную на пустыре за городом…

Съемки проходили в современном Владивостоке: новые мосты, развязки и здания, автомагистраль, по которой с огромным чемоданом бегает японская суперзвезда, улица Фокина еще с табачными киосками, вокзал. Показал режиссер и неприглядную сторону города: обветшалые дома, неухоженную береговую линию…

Фильм получил приз за лучшую режиссуру и технические достижения Римского кинофестиваля 2013 года.

«Старый солдат» (2014), Гонконг

Сюжет боевика «Старый солдат» – это история телохранителя на пенсии, который оказывается в центре расследования кражи драгоценностей и помогает спецслужбам. Режиссер и исполнитель главной роли – Саммо Хунг, знаменитый гонконгский режиссер, актер, продюсер и постановщик боевых сцен (в том числе в фильмах Джеки Чана).

Первый съемочный день во Владивостоке проходил на Светланской возле гостиницы «Версаль». 21 сентября 2014 года в 4 часа утра из окна гостиницы выпрыгнул главный герой (точнее его дублер) с большой сумкой, приземлился на крышу автомобиля, после чего запрыгнул в «Ниссан» и начал уходить от преследования. Эта сцена снималась полдня. Затем работа над фильмом продолжилась на острове Русском.

Съемки вызвали большой интерес у горожан. На съемочную площадку, конечно, никого не пускали, но и наблюдать за процессом не запрещали. В результате в объективы очевидцев попали многие сцены фильма, в том числе с группой «плохих парней» с дубинками, бегавших по улицам Владивостока, а также сам Саммо Хунг. Несколько сцен были сняты в Пограничном районе и Уссурийске.

«Напарник» (2015)

О съемках российской комедийно-фантастической ленты «Напарник», премьера которого состоялась недавно, «В» рассказывал уже неоднократно.

Владивосток кинематографисты выбрали неслучайно: по сюжету главный герой фильма борется с китайскими бандитами. По словам режиссера Александра Андрющенко, Владивосток не только яркий современный город с интересным ландшафтом, но и обладает неким восточным колоритом, что тоже использовано в фильме.

Съемки проходили в самых живописных местах приморской столицы: на Океанском проспекте, набережной Цесаревича, в кампусе ДВФУ на острове Русском и на обоих вантовых мостах.

В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова и другие известные актеры. В съемках массовых сцен участвовали артисты приморских театров и горожане.

«Международное расследование» (2015), Китай

В ноябре 2015 года во Владивостоке проходили съемки китайского детективного сериала «Международное расследование» для центрального телеканала КНР – ССТV6, который вещает в Гонконге и Северной Америке и охватывает очень большую аудиторию.

Эпизод, снимавшийся у нас, рассказывает о совместной работе китайских и российских полицейских. Международная опергруппа ведет поиск преступников, а на фоне детективной истории развивается романтическая линия: китайский полицейский влюбляется в русскую красавицу, сотрудницу МВД.

Съемки велись на фоне главных достопримечательностей Владивостока: Токаревского маяка, мостов, Морского и железнодорожного вокзалов, набережной Цесаревича, кампуса ДВФУ.

Режиссер сериала – Чжун Хэй. На съемки во Владивосток прилетал известный китайский актер Гуо Цзямин. В фильме также принимали участие российские артисты, среди них актер театра молодежи Александр Стрелков.

«Темнее черного» (2009), Япония

Самый масштабный мультфильм с изображением Владивостока сняли японские аниматоры в 2009 году. Во втором сезоне сериала аниме «Темнее черного: Близнецы и падающая звезда» столица Приморья прорисована до мелочей. Она отлично подошла для декораций фантастико-приключенческого аниме.

Прорисовка мест действия происходила на месте, так что фильм поражает точным воспроизведением реалий Владивостока. Город показан почти с фотографической точностью: улицы Светланская и Тигровая, набережные – Корабельная и Спортивной гавани, виды на Золотой Рог, здания УФСБ и УВД, внешний вид и интерьеры узнаваемого железнодорожного вокзала, другие знаковые места. Приятно, что японским авторам Владивосток интересен настолько, что они показали его максимально достоверно.

***

Конечно, мы перечислили далеко не все фильмы с пропиской во Владивостоке и Приморье. Ничего удивительного: наша природа – тайга, сопки, океан, наш неповторимый ландшафт, наши люди – все это как магнитом притягивает кинематографистов разных стран. Так что будет еще немало новых фильмов и рассказов о них на страницах «В».

  

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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