«Тащат деньги из бюджета не стесняясь»

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный выступил с разгромным докладом о ситуации в регионе

Тяжкое наследство досталось врио губернатора Тарасенко. Прокурор Приморского края подверг беспрецедентной критике практически все направления деятельности исполнительной власти Приморья за последние несколько лет. Красной линией в докладе, представленном депутатам Законодательного собрания на очередной сессии, звучала тема неэффективного использования казенных денег и отсутствия контроля за их расходованием при предыдущем руководстве края.

Стоит отметить, что столь критический доклад возник не на пустом месте. Даже наоборот – его можно считать вполне предсказуемым. Сергей Бессчасный на протяжении нескольких лет указывал представителям исполнительной и законодательной власти на болевые точки региона, на несвоевременное и непродуктивное расходование бюджетных средств главными распорядителями и подведомственными организациями. Достаточно вспомнить его прошлогоднее выступление на заседании ЗС ПК, посвященном проблеме обеспечения жильем детей-сирот. Профильная краевая программа оказалась провалена в 2014, 2015 и 2016 годах, и речь прокурора была бескомпромиссно жесткой.

Еще пример: именно судебный иск прокуратуры Приморского края в этом году запустил ремонт печально известной трассы Владивосток – Находка. До вмешательства надзорного органа средства на дорожные работы даже не были предусмотрены в профильной программе.

Можно перечислять дальше: переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, недостаточный контроль Примавтодора и Примтеплоэнерго, недостроенные «Хаятты» – все эти темы не раз поднимал в своих выступлениях Сергей Бессчасный. Естественно, все они – теперь с еще более критическим уклоном – оказались затронуты в докладе о ситуации в Приморье, сложившейся к началу октября 2017 года.

Об инвестиционном агентстве

Особое внимание в докладе было уделено работе АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» (краевой структуры, о результативности которой, точнее об ее отсутствии, не раз писала газета «Владивосток»). По словам прокурора, действующая в регионе инвестиционная стратегия в настоящее время не актуализирована и не учитывает новых механизмов по улучшению инвестиционного климата.

– Обоснованные нарекания вызывает деятельность Инвестиционного агентства Приморского края (ИА ПК), за три последних года получившего из краевого бюджета субсидий на общую сумму порядка 200 млн рублей, – подчеркнул Сергей Бессчасный. – При этом расходы агентства на проведение мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в край, составили менее 40 % от общего объема полученных бюджетных средств – 76 млн рублей. Остальные деньги – свыше 120 млн рублей – израсходованы агентством исключительно на свои нужды. В том числе на оплату труда и служебных командировок. Определить степень влияния проведенных ИА ПК мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе не может ни само агентство, ни его учредитель – администрация Приморского края.

Надо отметить, что ИА ПК попыталось отчитаться о своей результативности перед депутатами ЗС ПК в конце июля 2017 года. Согласно документу, который подготовил директор агентства Антон Родионов, каждый рубль, вложенный в его организацию, принес 205 рублей инвестиций в 2014 году и почти 300 рублей – в 2015-м. То есть структура, по соображениям ее руководства, окупила себя в 300 раз и сработала в 30 раз лучше Минвостокразвития.

Как уже рассказывал «В», добиться таких грандиозных цифр удалось вовсе не плодотворной работой, а удобной технологией подсчета. Большинство организаций, перечисленных в докладе как сопровождаемые ИА ПК, являлись резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Сопровождением их уже занимались Минвостокразвития, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и другие структуры. Каков был конкретный вклад приморского инвестагентства – вопрос, ответ на который дать невозможно.

– Я знаком с практикой заслушивания отчетов органов исполнительной власти в ЗС ПК, в том числе и по вопросам реализации важнейших для развития края нормативных документов, – отметил Сергей Бессчасный. – В большинстве случаев даже при негативной составляющей они принимаются депутатами к сведению, что, очевидно, не решает проблему. Призываю краевой парламент не подходить к этому делу формально, повысить требовательность и обеспечить контроль за рациональным использованием бюджетных средств.

Позже, отвечая на вопросы депутатов, прокурор вновь затронул тему инвестиционного агентства уже в аспекте пополнения бюджета края.

– Надо честно ответить на вопрос: нужно ли нам агентство по инвестициям с 200-миллионным бюджетом, с арендой дорогих офисов? – сказал он. – И зачем главе агентства «Лендкрузер 200»? На другой машине он не сможет ездить? Я даже не говорю о зарплатах и побочных расходах вроде перелетов. Наверное, глава агентства летает не экономклассом. Если со всем этим разобраться, то найдем деньги на более важные вещи.

О государственных программах

В числе программ, по которым краевая власть не смогла добиться полного исполнения, – развитие транспортного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, сельского хозяйства.

– К примеру, программа по переселению граждан из аварийного жилья, – сообщил прокурор Приморского края. – На сегодня переселено только 74 % граждан – 5761 человек из 7780. Из 494 аварийных домов снесено 237. Остаются незавершенными программные мероприятия в Находке, Лесозаводске, Посьете, Хасане, Надеждинском сельском поселении.

По словам прокурора, безответственное отношение к исполнению поставленных задач демонстрирует и департамент транспорта и дорожного хозяйства, который, несмотря на своевременное поступление бюджетных ассигнований на ремонт дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный, закупочные процедуры по заключению госконтрактов начал только в конце мая текущего года.

– Как следствие, ремонт дороги начат подрядчиком только в июне-июле, – акцентировал Сергей Бессчасный. – При этом предусмотренные госконтрактами объемы работ и сроки их завершения – октябрь-ноябрь 2017 года – в условиях отрицательных температур в осеннее время свидетельствуют об их заведомой невыполнимости.

Как отметил глава надзорного органа, ненадлежащее состояние данной дороги в этом году явилось причиной 65 ДТП. Семь из них – со смертельным исходом.

О жилье для детей-сирот

В крае по-прежнему остро стоит проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– На сегодня в список лиц данной категории включено свыше шести тысяч человек, – отметил прокурор. – Из них право на получение жилья имеют почти пять тысяч человек (то есть они достигли возраста 18 лет). Тенденция к увеличению количества таких граждан сохраняется уже длительное время и в среднем составляет около 700 человек в год.

Как подчеркнул Сергей Бессчасный, объемы денежных средств, предусматриваемых в годовом бюджете края на эти нужды, не отвечают реальным потребностям. По приблизительным подсчетам, для того чтобы обеспечить жильем сирот, состоящих в сводном списке, требуется более 6 млрд рублей, тогда как в 2015 году в краевом бюджете на эти цели было предусмотрено 915 млн рублей, в 2016-м – 940 млн, в 2017-м – 960 млн.

Помимо систематического недофинансирования данной статьи расходов краевого бюджета на протяжении ряда лет администрация края не принимала эффективных мер к полному освоению перечисленных средств. Так, в 2015 году было освоено всего 803 млн рублей, а в 2016-м – 725 млн.

– Аналогичная ситуация складывается и в текущем году: из 960 млн рублей за восемь месяцев было освоено только 112 млн. То есть 12 %, – подытожил прокурор.

Более того, в ходе прокурорских проверок вскрыты факты завышения начальной максимальной цены практически по всем государственным заказам при закупках жилья для сирот на 30–50 %, что повлекло за собой неэффективное расходование средств, направленных на оплату заключенных контрактов.

Глава надзорного органа привел пример: на территории Партизанского городского округа краевой департамент образования и науки приобрел у ряда юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пять квартир по цене контракта в 1,2 млн рублей. Фактически же аналогичные квартиры предлагались к продаже по ценам от 500 до 900 тысяч рублей.

– Тащат деньги из бюджета не стесняясь, – разгневался Сергей Бессчасный.

О краевых предприятиях

Особое внимание прокурор уделил повышению эффективности крупнейших монополистов в своих отраслях: КГУП «Примтеплоэнерго» и АО «Примавтодор» (деятельности Примавтодора, его состоянию и работе, вызывающей множество вопросов, напомним, была посвящена недавно подробная публикация «В»).

– Что касается Примтеплоэнерго, то к нему также есть целый ряд вопросов, – заявил Сергей Бессчасный. – Предприятие имеет колоссальную дебиторскую задолженность, размер которой уже превысил 4,6 млрд рублей, однако эффективная работа по ее взысканию не ведется. Наличие кредиторской задолженности перед энергетиками привело к отключению от электроснабжения более 300 котельных, что могло привести к срыву в крае отопительного сезона. Благодаря совместным усилиям, в том числе обращениям прокуроров в суды, негативных последствий удалось избежать.

Как оказалось, только прокуратуру края беспокоят вопросы экономии бюджетных средств, выделяемых Примтеплоэнерго на закупку топлива.

– Задача достаточно проста: обеспечить закупку топлива в летний период по минимальным ценам и в максимальном объеме, – объяснил глава надзорного органа. – Разброс цен в данном случае достаточно велик: если в июле – августе тонна топлива стоит порядка 20 тысяч рублей, то к декабрю – январю цена закономерно возрастает. Однако эта очевидная практика сформирована только после нашего вмешательства. Надеюсь, что новое руководство предприятия, а также уполномоченные органы исполнительной власти не допустят повторения ошибок и просчетов в управлении Примтеплоэнерго. Полагаю, что необходим качественный анализ хозяйственной деятельности названных предприятий и жесткий контроль их работы со стороны депутатского корпуса.