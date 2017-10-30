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Политика

Сумасшедшие цены и пробки из «безработных»

​Открытым и откровенным диалогом продолжилась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Приморья и депутатов Думы Владивостока. Андрей Тарасенко признался, что обилие проблем в крае вызывает у него недоумение.

Зачем мы кормим другие регионы

Первым делом врио губернатора обратил внимание на цены в магазинах, сопоставив их со средней зарплатой.

– Когда у народа есть возможность купить продукты питания за приемлемую цену, то, считайте, 50 % своей работы чиновники сделали, – заметил Андрей Тарасенко. – У вас же цены сумасшедшие. Зарплаты, если нормально питаться, хватит на 5-6 дней. Почему же такие цены? Потому что мы кормим другие регионы, в которых развито сельское хозяйство. Они везут сюда уже готовую продукцию, накручивая за упаковку и перевозку, затем владельцы местных магазинов взвинчивают цены до небес.

Хорошо, что во Владивостоке сделали на центральной площади ярмарку. Как мне кажется, в выходные туда весь город приходит. Цены хорошие, производители местные, а магазины почему-то не принимают у них продукцию. Значит, надо тех чиновников, которые не могут наладить работу с производителями, вызвать на заседание думы и спросить, почему так происходит. А если чиновник откажется прийти, доложите об этом мне – я проведу с ним соответствующую работу. После можно вызывать и владельцев продуктовых магазинов.

То, что на рост цен в Приморье влияет топливная составляющая, для врио губернатора не является секретом. По мнению Андрея Тарасенко, без строительства собственного нефтеперерабатывающего завода эту проблему краю не решить. А вот проблемы с налогами можно и нужно решать.

– Собираемость налогов здесь очень мала, – посетовал Тарасенко. – Получается, что во Владивостоке порядка 400 тысяч человек – неработающие. Это бред. Утром огромный поток машин – все едут на работу. И две трети этих автомобилистов официально нигде не работают, следовательно, не платят налоги. Нужны проверки. Это все экономика, средства, на которые потом город может развиваться.

Почему не хватает комфорта

После своего выступления врио губернатора предложил депутатам задать волнующие их вопросы. Депутат Елена Новицкая поинтересовалась, какова судьба предприятий, чьи производственные зоны внесены в Генплан как рекреационные: теперь ни развивать, ни реконструировать там ничего нельзя. В ответ Андрей Тарасенко заметил, что в приморской столице не хватает зеленых территорий.

– Во Владивостоке очень мало зон отдыха, хорошо, что набережная есть, мы ее приведем в порядок. Люди вынуждены уезжать на Санаторную, там много мам с колясками гуляет. Когда я спросил, почему они приехали именно туда, ответили: в городе негде. Если завод не видит перспективы, надо его закрывать, переносить куда-то, а территорию облагородить, сделать хорошую парковую зону.

Продолжая тему комфортной среды для горожан, врио губернатора отметил главную проблему самого автомобилизированного города страны:

– Я впервые только во Владивостоке увидел, что вечером машины чуть ли не в подъездах стоят. Когда возводят новые дома, никто не строит гаражи и подземные парковки. Весь город заставлен машинами. Это беда большая: даже не погулять, каждый стремится занять площадку под свое авто. Граждане не виноваты – так кто-то спланировал. Освобождать надо город…

Знает глава региона и о проблеме с мусоросжигательным заводом Владивостока.

– Я просто удивлен: в Мурманске, Калининграде, Калуге, Воронеже бизнес толкается в очереди, чтобы создать такое предприятие, – заметил Тарасенко. – Краю и городу не надо на это деньги тратить. Есть бизнесмены, которым должны быть предложены нормальные, выгодные условия, чтобы и город получал пользу, и бизнес развивался. Решение будет.

Возможно, во Владивосток вернется морской пассажирский транспорт. Андрей Тарасенко готов обсуждать этот вопрос на самом высоком уровне.

– Проведу встречи в Москве, обсудим возможности развернуть проект по строительству судов типа «Ракета», «Комета» во Владивостоке, субсидирование. Надо и в Находку ездить, и на Русский остров «Ракета» должна заходить, и в Славянку – хотелось бы эти направления восстановить. Да и на остров Попова сегодня один паром ходит. Если он сейчас где-то встанет, то вообще не сможем людей доставить туда. Это тоже одна из проблем, решаем ее.

Это все экономика, я ее сейчас должен оценить. Пока у нас с деньгами одни «дырки в мешках». Мы тут настроили кучу всего – это теперь содержать надо, не забывать при этом про детей, обеспечивать их, в экономику вкладываться, чтобы она развивалась. Сейчас занимаюсь этими вопросами, обсудим на федеральном уровне, какие можно лизинговые процессы сделать, как инвесторов привлечь, чтобы они сами организовывали эти линии.

Инвентаризация всех направлений

Продолжая тему экономического будущего, врио губернатора заговорил о международном сотрудничестве.

– Не хватает рабочих рук, на стройках не хватает людей. Я встречался с послом Индии: если сделаем воздушное сообщение по маршруту Владивосток – Дели, какая-то рабочая сила сюда сможет приехать. Нам интересно развивать легкую промышленность в Приморье, чтобы из шелковых нитей мы здесь сами делали ткани. Индийцы этим заинтересовались.

А проблему тех самых «дырок в мешках», по мнению Андрея Тарасенко, можно решить путем рефинансирования. Так, выплачиваемые местными администрациями кредиты будут пересмотрены.

– Во многих муниципалитетах, поселках есть кредиты, сейчас их все инвентаризируем, посмотрим, кто что набрал и для каких целей. Сами знаете, что экономика должна быть экономной, поэтому будем искать пути решения. Где-то постепенно долги будем гасить, где-то будем перекредитовывать на более низкий процент. Нагрузку действительно надо снимать, иначе можно в долгах погрязнуть.

Подводя итог встречи, врио губернатора отметил, что действовать будет поэтапно, не хватаясь сразу за все, чтобы потом не выглядеть перед людьми болтуном. 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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