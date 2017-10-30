Женщинам особое приглашение

В Приморье 1 ноября стартовала Неделя борьбы с раком груди. Наш край присоединился к всемирной кампании Breast Cancer Campaign, которая в этом году отмечает юбилей – 25 лет работы.
В течение недели в поликлиниках, женских консультациях и центрах медпомощи края будут организованы профосмотры и консультирование для женщин, сообщила пресс-служба края. Уточнить информацию о дате и месте проведения мероприятий можно в регистратуре своей поликлиники.
Так, бесплатное обследование молочных желез предлагают пройти женщинам в краевом перинатальном центре – на базе женской консультации медучреждения, расположенного на улице Светланской, 105. В течение недели женщины, приписанные к консультации (а это Ленинский и Фрунзенский районы Владивостока), смогут побывать на осмотре у специалистов, а также получить ответы на все интересующие вопросы и при необходимости получить направления на маммологическое обследование. Посетить специалистов в рамках акции «Вместе против рака груди!» на этой неделе можно ежедневно с 10.00 до 13.00.
Кроме того, независимо от прописки жительницы края могут обратиться в Приморский краевой клинико-диагностический центр (ул. Черемуховая, 11), на базе которого реализуется проект «Белая роза».
В Приморском краевом клинико-диагностическом центре (ПКДЦ) женщин ждут 2 и 3 ноября с 15.00 до 17.00.
Автор : Отдел новостей «В»
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