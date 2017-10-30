Владивосток голосует за рок и актуальные новости

В течение двух недель РИА VladNews проводило опрос: какие радиостанции слушают приморцы.
В голосовании за Дорожное радио, Маяк, Радио VBC, Радио Дача, DFM, Авторадио, Вести FM, Владивосток FM, Комсомольская правда, Европа Плюс, Новое Радио, Радио Лемма, Радио Мир, Радио России, Радио Шансон, Ретро FM, Русское Радио, Спорт FM, Хит FM приняли участие чуть больше тысячи человек.
Наибольшее количество голосов – 28,4% – набрало рок-радио VBC. Из чего можно сделать вывод, что Владивосток по праву считается городом, в котором любят рок. Столица Приморья всегда с теплотой встречает музыкантов, но и богата своими талантами, известными не только в России, но и во всем мире.
На втором месте также местная радиостанция – «Лемма», ставшая золотым призером «Торговой марки 2016» в номинации «Сила бренда» и завоевавшая популярность своей сильной информационной службой и ежедневными острыми и злободневными репортажами и интервью.
Благодарим всех, кто принял участие в голосовании!
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.