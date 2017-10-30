Владивосток голосует за рок и актуальные новости

​В течение двух недель РИА VladNews проводило опрос: какие радиостанции слушают приморцы.

В голосовании за Дорожное радио, Маяк, Радио VBC, Радио Дача, DFM, Авторадио, Вести FM, Владивосток FM, Комсомольская правда, Европа Плюс, Новое Радио, Радио Лемма, Радио Мир, Радио России, Радио Шансон, Ретро FM, Русское Радио, Спорт FM, Хит FM приняли участие чуть больше тысячи человек.

Наибольшее количество голосов – 28,4% – набрало рок-радио VBC. Из чего можно сделать вывод, что Владивосток по праву считается городом, в котором любят рок. Столица Приморья всегда с теплотой встречает музыкантов, но и богата своими талантами, известными не только в России, но и во всем мире.

На втором месте также местная радиостанция – «Лемма», ставшая золотым призером «Торговой марки 2016» в номинации «Сила бренда» и завоевавшая популярность своей сильной информационной службой и ежедневными острыми и злободневными репортажами и интервью.

Благодарим всех, кто принял участие в голосовании!