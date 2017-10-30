Боже, царя храни, или Красная армия всех сильней?

Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
13:12
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
13:12
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
13:12
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
13:07
В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»
12:54
Еще один мост частично перекрыли в Приморье Видео
12:40
Свободный порт Владивосток станет свободнее
12:27
Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока
12:15
Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке Фото
12:03
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
11:51
В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок Фото
11:39
В Приморье за сутки потушили 11 пожаров
11:27
Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета
11:15
Лесной пожар добрался до города в Приморье‍
11:02
Жителей и гостей Владивостока приглашают на уникальную фотовыставку о Японии
10:50
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов проверил готовность коммунальных служб к зиме
10:38
Пьяный приморец вынес с магазина всю «наличку»
10:25
Водитель элитного внедорожника привлечен к ответственности за нарушение ПДД
10:13
В поселке Заводской горела квартира
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
09:48
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
09:34
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
09:23
Путин: Дайте денег регионам!
09:11
Во Владивостоке отменены летние электрички
08:59
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 ноября
08:52
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября Адреса
08:38
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября Адреса
08:20
Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
07:25
Гороскоп на 1 ноября
06:39
Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
05:12
Госдума одобрила продление заморозки пенсионных накоплений для экономии бюджета
04:24
Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
03:33
Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Подробности

Боже, царя храни, или Красная армия всех сильней?

Что знают приморцы о Великой Октябрьской революции

Сразу три повода для праздничных гуляний объединил 25 октября Приморский краевой центр народной культуры: День Приморского края, утвержденный в 1995 году региональным уставом, день окончания Гражданской войны и освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев, когда в 1922 году во Владивосток вошли части Народно-революционной армии Дальневосточной республики, и, конечно, 100-летие Великой Октябрьской революции.

И пусть 7 ноября для большинства россиян уже давно официально не красный день календаря и о нем напоминают лишь демонстрации сторонников компартии, историю забывать негоже, ибо забывчивым она может напомнить о себе в реальном времени.

Шарфик с красным знаменем цвета одного

В Адмиральском сквере для жителей и гостей Владивостока был организован концерт. Со сцены звучали революционные песни, стихи Ахматовой, Цветаевой, Есенина. Красные полотнища сообщали, что «Этих дней не смолкнет слава!», «Долой неграмотность», «Искусство должно принадлежать народу» и другие очень даже правильные лозунги молодого советского государства. Артисты соответственно поводу также украсили себя красным цветом – шарфами, вязаными шапками и другими атрибутами. Красных революционных шаровар замечено не было.

Организатор мероприятия Татьяна Рымарь, заместитель генерального директора ПКЦНК, пояснила корреспонденту «В», что для них было важно рассказать и объяснить людям: начало ХХ века – не только годы сражений, в это мятежное время родились и выдающиеся произведения искусства. А все, что тогда случилось со страной, – наша история.

– Нельзя же все забыть, перечеркнуть. Это было с нами, с нашей страной! Люди жили тогда и искренне верили в то, что делают. Они воевали не за славу, не за деньги. Хочется, чтобы наша молодежь это знала и понимала.

Кто сверг самодержца?

Пока народ подпевал творческим коллективам, корреспондент «В» решил выяснить, что приморцы знают об историческом событии, перевернувшем жизнь не только нашей страны. Вопросы задавались незатейливые, дабы не смущать людей, пришедших просто отдохнуть: кто сверг царя, почему произошла революция, какие песни той эпохи вы знаете и как относитесь к тем событиям?

Молодое поколение оказалось не только вне политики, но и вне истории: о событиях тех лет ничего не знают, песен революционных и белогвардейских тем более. Например, молодой житель Владивостока Роман даже предположить не мог, почему произошла революция и кто сверг царя. Какие уж там песни….

Его сверстник Константин уверен: царя свергли большевики. Каковы на то были причины, он не в курсе.

– Революционных песен не знаю, хотя сейчас слушаю те, что со сцены звучат, и ведь все знакомые! Видимо, в подсознании сидят от бабушек с дедушками и из советских фильмов. Самая любимая, кстати, «Что тебе снится, крейсер «Аврора», – признался Константин, похоже, не подозревая, что эта песня была написана композитором Владимиром Шаинским для мультфильма «Аврора», который вышел на экраны в 1973 году.

Роман, также по возрасту вряд ли переступивший 25-летний рубеж, с теми, кто сверг царя, «незнаком», но о причинах порассуждать не отказался:

– Я точно не знаю, но мне кажется, что людей не устраивало, что царь и другие богачи радуются жизни, а им есть нечего, – ответил молодой человек.

Понятно, что старшее поколение, учившееся в советской школе, знает о событиях Октябрьской революции больше молодежи. Но школьная программа, похоже, все-таки забывается.

– Как кто сверг царя?! Народ во главе с Лениным, конечно! Сделали для того, чтобы в стране не было бедных, – вспомнил Николай. – Спустя столько лет обидно, что ничего у них не вышло: богатых не стало, в стране живут одни нищие.

Революционных песен Николай вспомнить не смог: уже позабывал.

– Не помню уже, кто сверг царя. Столько времени прошло, как школу окончила, все забылось. Судить о том, правильно или нет то, что власть перешла к большевикам, сейчас сложно. До перестройки мы считали, что правильно, а сейчас уже и не знаю, – призналась жительница Владивостока Надежда Петровна. – Песни революционные когда-то знала все: я занималась в хоре, и мы их пели. А все мероприятия начинались с исполнения революционных песен большевиков. Песни Белой гвардии не знаю, разве что «Поручик Голицын».

– Царя свергли коммунисты, – считает другая участница праздника Татьяна Ивановна. – Революция произошла, потому что народ голодал, денег не было, земли не было. Сегодня с высоты своего возраста и опыта считаю, что революция – это неправильно: если бы у нас до сих пор была империя, то и рубль был бы крепче, и жилось бы всем лучше.

– Царя свергла партия, коммунисты во главе с Лениным. Я думаю, это произошло, потому что монархия себя пережила, люди были недовольны ее политикой. На тот момент большевики поступили правильно, а сейчас люди верят нашей власти. Песни раньше знал наизусть, сейчас же сразу и не вспомнишь, – говорит Иван Николаевич.

– Царя свергли революционеры. В своих методах он был более мягкий, чем они, – считает Наталья Васильевна. – Судя по тому, что происходит сегодня в стране, думаю, что революция прошла зря, не стоило все рушить. Песни революционны помню, конечно: «Пионеры, дети рабочих» («Взвейтесь кострами». – Прим. ред.), «Крейсер Аврора», «Песня о Щорсе», да много всего.

И все-таки мы нашли на этом празднике человека, вспомнившего песни той эпохи. Петр Сергеевич даже напел нам «Вставай проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов», «Вихри враждебные веют над нами», «Мы красные кавалеристы и про нас…», «И от тайги до британских морей Красная армия всех сильней» и, конечно же, «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот». А вот песен тех, кто стоял по другую сторону баррикад, вспомнил немного – гимн российской империи «Боже, царя храни» и написанную уже в советское время Михаилом Звездинским «Поручик Голицын, надеть ордена».

– По большому счету, царя никто не свергал, он же сам отказался от власти еще в феврале, – заверила жительница Владивостока Татьяна Никаноровна. – Думаю, что все произошло из-за того, что на тот момент сложились все подходящие условия. Но мне кажется, что всем было бы лучше, если бы все остановилось на Февральской революции и страна развивалась бы эволюционно, а не революционно.

Вот уж, действительно, как в том анекдоте: то ли свергли большевики царя, то ли не свергли, а осадочек остался…

Что же на самом деле стало причиной Октябрьской революции и можно ли было ее избежать, читайте в рубрике «Урок истории» на стр.16–17.

Автор : Анна МИРОНОВА

В этом номере:
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой

Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока

Виртуальные каракули и чтение мыслей
Виртуальные каракули и чтение мыслей

Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...

Подростков предупредили о лжеволонтерах

Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.

Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья

Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.

В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине

В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4225

Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
Искусство поехало в массы

газета
газета "Владивосток" № 4224

Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
Взгляни на «Мое кино»

газета
газета "Владивосток" № 4223

Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
За горячую воду расплатились имуществом

газета
газета "Владивосток" № 4222

Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
Сколько лететь до черной дыры?