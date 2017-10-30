Боже, царя храни, или Красная армия всех сильней?

Что знают приморцы о Великой Октябрьской революции

Сразу три повода для праздничных гуляний объединил 25 октября Приморский краевой центр народной культуры: День Приморского края, утвержденный в 1995 году региональным уставом, день окончания Гражданской войны и освобождения Приморья от интервентов и белогвардейцев, когда в 1922 году во Владивосток вошли части Народно-революционной армии Дальневосточной республики, и, конечно, 100-летие Великой Октябрьской революции.

И пусть 7 ноября для большинства россиян уже давно официально не красный день календаря и о нем напоминают лишь демонстрации сторонников компартии, историю забывать негоже, ибо забывчивым она может напомнить о себе в реальном времени.

Шарфик с красным знаменем цвета одного

В Адмиральском сквере для жителей и гостей Владивостока был организован концерт. Со сцены звучали революционные песни, стихи Ахматовой, Цветаевой, Есенина. Красные полотнища сообщали, что «Этих дней не смолкнет слава!», «Долой неграмотность», «Искусство должно принадлежать народу» и другие очень даже правильные лозунги молодого советского государства. Артисты соответственно поводу также украсили себя красным цветом – шарфами, вязаными шапками и другими атрибутами. Красных революционных шаровар замечено не было.

Организатор мероприятия Татьяна Рымарь, заместитель генерального директора ПКЦНК, пояснила корреспонденту «В», что для них было важно рассказать и объяснить людям: начало ХХ века – не только годы сражений, в это мятежное время родились и выдающиеся произведения искусства. А все, что тогда случилось со страной, – наша история.

– Нельзя же все забыть, перечеркнуть. Это было с нами, с нашей страной! Люди жили тогда и искренне верили в то, что делают. Они воевали не за славу, не за деньги. Хочется, чтобы наша молодежь это знала и понимала.

Кто сверг самодержца?

Пока народ подпевал творческим коллективам, корреспондент «В» решил выяснить, что приморцы знают об историческом событии, перевернувшем жизнь не только нашей страны. Вопросы задавались незатейливые, дабы не смущать людей, пришедших просто отдохнуть: кто сверг царя, почему произошла революция, какие песни той эпохи вы знаете и как относитесь к тем событиям?

Молодое поколение оказалось не только вне политики, но и вне истории: о событиях тех лет ничего не знают, песен революционных и белогвардейских тем более. Например, молодой житель Владивостока Роман даже предположить не мог, почему произошла революция и кто сверг царя. Какие уж там песни….

Его сверстник Константин уверен: царя свергли большевики. Каковы на то были причины, он не в курсе.

– Революционных песен не знаю, хотя сейчас слушаю те, что со сцены звучат, и ведь все знакомые! Видимо, в подсознании сидят от бабушек с дедушками и из советских фильмов. Самая любимая, кстати, «Что тебе снится, крейсер «Аврора», – признался Константин, похоже, не подозревая, что эта песня была написана композитором Владимиром Шаинским для мультфильма «Аврора», который вышел на экраны в 1973 году.

Роман, также по возрасту вряд ли переступивший 25-летний рубеж, с теми, кто сверг царя, «незнаком», но о причинах порассуждать не отказался:

– Я точно не знаю, но мне кажется, что людей не устраивало, что царь и другие богачи радуются жизни, а им есть нечего, – ответил молодой человек.

Понятно, что старшее поколение, учившееся в советской школе, знает о событиях Октябрьской революции больше молодежи. Но школьная программа, похоже, все-таки забывается.

– Как кто сверг царя?! Народ во главе с Лениным, конечно! Сделали для того, чтобы в стране не было бедных, – вспомнил Николай. – Спустя столько лет обидно, что ничего у них не вышло: богатых не стало, в стране живут одни нищие.

Революционных песен Николай вспомнить не смог: уже позабывал.

– Не помню уже, кто сверг царя. Столько времени прошло, как школу окончила, все забылось. Судить о том, правильно или нет то, что власть перешла к большевикам, сейчас сложно. До перестройки мы считали, что правильно, а сейчас уже и не знаю, – призналась жительница Владивостока Надежда Петровна. – Песни революционные когда-то знала все: я занималась в хоре, и мы их пели. А все мероприятия начинались с исполнения революционных песен большевиков. Песни Белой гвардии не знаю, разве что «Поручик Голицын».

– Царя свергли коммунисты, – считает другая участница праздника Татьяна Ивановна. – Революция произошла, потому что народ голодал, денег не было, земли не было. Сегодня с высоты своего возраста и опыта считаю, что революция – это неправильно: если бы у нас до сих пор была империя, то и рубль был бы крепче, и жилось бы всем лучше.

– Царя свергла партия, коммунисты во главе с Лениным. Я думаю, это произошло, потому что монархия себя пережила, люди были недовольны ее политикой. На тот момент большевики поступили правильно, а сейчас люди верят нашей власти. Песни раньше знал наизусть, сейчас же сразу и не вспомнишь, – говорит Иван Николаевич.

– Царя свергли революционеры. В своих методах он был более мягкий, чем они, – считает Наталья Васильевна. – Судя по тому, что происходит сегодня в стране, думаю, что революция прошла зря, не стоило все рушить. Песни революционны помню, конечно: «Пионеры, дети рабочих» («Взвейтесь кострами». – Прим. ред.), «Крейсер Аврора», «Песня о Щорсе», да много всего.

И все-таки мы нашли на этом празднике человека, вспомнившего песни той эпохи. Петр Сергеевич даже напел нам «Вставай проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов», «Вихри враждебные веют над нами», «Мы красные кавалеристы и про нас…», «И от тайги до британских морей Красная армия всех сильней» и, конечно же, «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот». А вот песен тех, кто стоял по другую сторону баррикад, вспомнил немного – гимн российской империи «Боже, царя храни» и написанную уже в советское время Михаилом Звездинским «Поручик Голицын, надеть ордена».

– По большому счету, царя никто не свергал, он же сам отказался от власти еще в феврале, – заверила жительница Владивостока Татьяна Никаноровна. – Думаю, что все произошло из-за того, что на тот момент сложились все подходящие условия. Но мне кажется, что всем было бы лучше, если бы все остановилось на Февральской революции и страна развивалась бы эволюционно, а не революционно.

Вот уж, действительно, как в том анекдоте: то ли свергли большевики царя, то ли не свергли, а осадочек остался…

Что же на самом деле стало причиной Октябрьской революции и можно ли было ее избежать, читайте в рубрике «Урок истории» на стр.16–17.