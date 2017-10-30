Тише, Мельпомена позирует…

Не можете решить, сходить на выставку или в театр? А попробуйте совместить

Неожиданный осенний вернисаж представляет краевое отделение Союза художников России. В выставочных залах на Алеутской нынче царит не многоцветье приморских пейзажей и не изысканная красота натюрмортов. Новая выставка погружает посетителя в атмосферу… театральной премьеры. Так, без претензий, она и называется: «Театральная».

Эта выставка стала еще одним событием в череде мероприятий, посвященных 85-летию театра имени Горького. Однако тематически она много шире, да и представлены на ней экспонаты, связанные не только с этим уважаемым храмом Мельпомены.

Живопись из зрительного зала

– В октябре у нас традиционно проходит коллективная краевая выставка, демонстрирующая результат работы приморских художников за сезон. Обычно это масса морских и таежных пейзажей, натюрморты – словом, итоги пленэра. Однако в этом году все случилось немного иначе, – объясняет куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Еще в начале лета к нам обратился театр имени Горького с предложением сделать совместный проект. Мы, разумеется, согласились. И объявили, что традиционная осенняя выставка будет иметь четкую тематику: театр. Причем именно как вид искусства, а не как философское понятие «вся жизнь – театр».

Мы сознательно сузили тему, понимая, что для художников она станет своего рода прокрустовым ложем, но подумали, что подчас именно узкие рамки стимулируют большую фантазию, творчество. И не ошиблись! На выставке множество работ, которые были написаны специально для нее. И тема театра в них преломляется под самым неожиданным углом. Например, великолепные работы Лидии Козьминой, Евгения Фомина, Алексея Чечуги, Марины Пихтовниковой. Или удивительные горячие эмали Мирославы Снигарь, утонченные ювелирные изделия Артема Смыченко.

Представлены у нас и мэтры – Владлен Камовский, Юлий Рачев, и маститые художники – Илья Бутусов, Александр Арсененко, Сергей Горбачев, и молодежь – Дарья Костромина, Лора Мурач…

Терапия ностальгией

Большое участие в формировании экспозиции приняла Приморская краевая картинная галерея: ее фонды поделились эскизами костюмов и декораций от таких корифеев сценографии, как Степан Арефин, Борис Локтин, Евгений Пыжов, Наталья Стороженко. Большинство спектаклей, эскизы к которым представлены на выставке, гремели на сцене театра имени Горького.

Сам театр «вложился» эскизами работ сегодняшних авторов – лауреатов «Золотой маски» Владимира Колтунова и Андрея Климова, создававших такие знаковые спектакли, как «Шут Балакирев», «Инкогнито из Петербурга», «Биндюжник и Король», «Тетка Чарлея». А еще театр достал из запасников костюмы, в которых играли актеры, и они очень украсили экспозицию.

Не остался в стороне и краевой театр кукол: работы художников Людмилы Тимофеевой и Ирины Цыпыловой – куклы к спектаклям «Чудесная история Сим Чхон», «Муха-цокотуха» и другим – дополнили и жанрово расширили выставку.

И вот результат: прогулка по «Театральной» способна пробудить нежнейшую ностальгию и восторг в сердцах поклонников как живописного, так и театрального искусства. Вот костюм Золушки – он великолепно смотрится меж двух светлых, почти минорных работ Сергея Горбачева. Вот шикарное, невероятное платье из «Летучей мыши» – оно стоит рядом с витриной, где представлены программки и буклеты театра, и напоминает о том, сколько спектаклей подарила нам Горьковка. А вот великолепная работа Евгения Фомина – сцена из спектакля Tovarich, которая словно манит снова увидеть эту эксклюзивную постановку с прекрасными Ларисой Белобровой и Николаем Тимошенко…

Скоро третий звонок…

Впрочем, не только о прекрасном заставляет задуматься эта выставка. Глядя на эскизы костюмов и декораций, на работы мэтров 60–80-х и художников, сотрудничающих с театром сегодня, начинаешь понимать, как же не хватает Владивостоку… театральных кадров. Не так давно, на пресс-конференции к юбилею, Ефим Звеняцкий говорил о том, что у нас, к сожалению, никто не готовит мастеров-осветителей и работников звукового цеха, представителей других важнейших театральных специальностей. Это кадры на вес золота!

– И, увы, давно уже не готовят в нашем городе мастеров по сценографии, театральному костюму, – подтверждает Ольга Зотова. – Когда-то давно Владивостокское художественное училище выпускало курс специалистов – например, всем известен великолепный театральный художник Александр Арсененко. А сегодня готовят дизайнеров, художников, но не театральных, и это очень грустно. Ведь что такое сценография, облик спектакля? Взгляните на эскизы: нужно учитывать абсолютно все, чтобы создать гармоничные, поддерживающие основную идею спектакля и в то же время говорящие сами за себя декорации, костюмы, продумать свет.

Вот и нам пришлось немало поработать над экспозицией «Театральной», пока мы добились своей цели. Мы хотели, чтобы выставка действительно стала театральной: рассказывала и о конкретном месте, прекрасном театре, который отмечает юбилей, и об этом великолепном искусстве, о волшебстве театра. А кроме того, мы хотели создать в залах атмосферу премьеры, волнительную и в то же время захватывающую. Очень долго работали, развешивая и расставляя все так, чтобы каждый элемент выставки, как в хорошем спектакле, гармонировал с другими и со всеми в целом…

Что ж, затея удалась! На выставке действительно царит театральный дух – кажется, вот-вот прозвенит третий звонок и надо спешить в зрительный зал…