Юго-Восток далеко? Юго-Восток рядом

Корреспондент «В» передал президенту Филиппин Родриго Дутерте привет от Владивостока

В этом году АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – исполняется 50 лет. Организация, которая была создана во времена «холодной войны» и главным образом для того, чтобы купировать в регионе красную угрозу, продолжает искать себе применение в посткоммунистической реальности.

В октябре ведущие СМИ Сингапура, Таиланда, Малайзии, Китая, Новой Зеландии, России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона были приглашены в Манилу, столицу Филиппин, на мероприятия, посвященные юбилею АСЕАН. Главной темой встречи стала важная дискуссия: какие вызовы стоят перед странами Юго-Восточной Азии, как их отражает мировое сообщество и, главное, как они отражаются на мировом сообществе. В том числе на России и на ее главном азиатском форпосте – Владивостоке.

Российские СМИ на этом солидном международном форуме представляли двое журналистов: корреспонденты московского издания «Коммерсантъ» и газеты «Владивосток».

Главный российский город в Азии

Первая мысль, которую хочется привести и с которой приятно свыкнуться, заключается в том, что приморская столица является самым узнаваемым топонимом Дальнего Востока в Юго-Восточной Азии. Неизвестно, обладают ли такой же популярностью за рубежом, например, Хабаровск, Благовещенск или Якутск, но Владивосток – это очевидный бренд.

– Я знаю, что во Владивостоке проводится Восточный экономический форум, – рассказал корреспонденту газеты «Владивосток» Алан Питер С. Кэйтано, глава министерства иностранных дел Филиппин. – И мы бы с радостью привозили к вам крупные и представительные делегации. К сожалению, у нас пока нет достаточного количества переводчиков и организационных возможностей, чтобы осуществить этот план. Но мы стараемся увеличить финансирование мероприятий, посвященных международным отношениям. Я бы не сказал, что сейчас начался «золотой век» в отношениях России и Филиппин. Но могу заверить, что в перспективе отношения России и Филиппин выглядят очень хорошо, несмотря на большие расстояния. Тем более что Владивосток не так уж далеко от нас по сравнению с Москвой.

Действительно, у приморской столицы в Азии сложился определенный имидж – имидж ближнего соседа, самого азиатского города в России. Если Санкт-Петербург когда-то стал для России окном в Европу, то окно в Азию следует рубить именно во Владивостоке. Стоит отметить, что начало работе уже положено, но пока это окно напоминает даже не форточку, а амбразурку регистратуры в заштатной поликлинике. По крайней мере, по своим инфраструктурным показателям: удобству, пропускной способности и т.д.

Беззубый тигр

АСЕАН для России – важная, но на данный момент крайне недооцененная площадка для коммуникации с азиатскими партнерами. О низкой степени вовлеченности нашей страны в дела АСЕАН говорит хотя бы такая мелочь: на странице российской «Википедии», посвященной АСЕАН, председателем ассоциации до сих пор значится Сурин Питсуван, покинувший этот пост… пять лет назад. С 2012 года организацию возглавляет Ли Лунь Минь, если кто не в курсе.

– Мы не сильно медийная организация, – отметил Сурин Питсуван в одном из своих выступлений в Маниле. – Конечно, нужно развивать присутствие в СМИ. И присутствие в более позитивном ключе.

– Очень неприятно слышать в СМИ заявления, что АСЕАН старается не вмешиваться в такие серьезные внутренние события, как ситуация в Мьянме с беженцами-рохинджа, как ситуация с террористами на филиппинском острове Минандао, – посетовал Онг Кен Ен, бывший председатель АСЕАН (2003–2007 годы). – Это очень важные, очень серьезные вещи, но мы как бы стоим в стороне от них, стараемся не связываться. По крайней мере, публично.

Проблемы АСЕАН очень напоминают проблемы других региональных организаций (в том числе и Европейского союза, кстати): во внутренних делах ассоциация стран азиатского Юго-Востока принципиально не желает принимать чью-либо сторону и участвовать в скользких историях. Даже косвенно.

Взять ту же самую ситуацию в Мьянме (бывшее государство Бирма). Ее достаточно подробно освещали на центральных российских телеканалах, так что напомню читателям «В» только общие места. В мьянманском штате Ракхайн долгое время вместе с местным населением проживает народ рохинджа. По большей части это беженцы из соседнего государства Бангладеш. Проживают они в основном на полулегальном или нелегальном положении. И в последнее время их количество начало сильно расти.

Местное население встретило миграционный прилив с неприятием и опаской. В штате Ракхайн начали разгораться конфликты, к которым подключились военные.

Либеральные западные СМИ стали обвинять солдат Мьянмы чуть ли не в геноциде целого народа и массовых преступлениях против личности. В середине сентября ООН приняла резолюцию о недопустимости насилия в Ракхайне. Китай и Россия, ранее налагавшие вето на резолюции по Мьянме, на этот раз документ подписали.

Перегибы в действиях мьянманских властей, скорее всего, действительно имели место. Но сама история намного сложнее, чем она преподносилась в пятиминутных и довольно однобоких сюжетах CNN и BBC. Во-первых, это был не религиозный конфликт между буддистами и мусульманами, как хотели представить его многие правозащитники, принявшие сторону рохинджа (страдать за веру намного приличнее и выгоднее, чем за земельный участок и паспорт). Это был конфликт местных и приезжих, когда коренное население ужаснулось, заметив, как у них под боком собирается и формируется миниатюрное инородное государство с чуждой культурой.

Журналист из Мьянмы, с которым мы общались в Маниле, жаловался мне на то, что мало кто смотрит вглубь проблемы и часто люди довольствуются тем, что лежит на поверхности. Кто, например, знает, что власть в Мьянме по-прежнему разграничена между военными и гражданскими институтами? Министерство обороны там обладает полной самостоятельностью и не подчиняется избранному президенту. Какой бы либеральной политики ни придерживался глава государства (а сегодня в Мьянме самый либеральный президент за все ее историю), чтобы дать прямой приказ военным, ему потребуется изменить конституцию страны…

Юго-Восточная Азия насыщена конфликтами и проблемами разного калибра. Острые моменты возникают в отношениях Камбоджи и Таиланда (тайцы проводят военные учения близ границы). ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) отметилось на юге Филиппин. Только недавно ценой жизни тысячи военных от террористов был освобожден филиппинский город Марави…

Интересно, что Россия, которая никогда не являлась членом АСЕАН, имеет сегодня не только богатое прошлое в плане взаимоотношений со странами Юго-Восточной Азии, но и богатое настоящее. Наша страна продолжает оказывать влияние в регионе. Во многом опосредованно, через ООН и другие организации. Иногда напрямую, помогая тем же Филиппинам автоматами Калашникова и военными грузовиками для борьбы с террористами. Буквально на прошлой неделе, кстати, на Филиппинах побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

АСЕАН же – одна из самых «разговорчивых» региональных организаций на планете – предпочитает отмалчиваться по поводу самых серьезных внутренних противоречий.

– Журналисты считают, что АСЕАН – это такая беседка. Разговоры, разговоры, разговоры. Мы очень много болтаем, проводим очень много встреч. Иногда я даже не могу ответить, сколько этих встреч было на неделе, – заметил Онг Кен Ен. – Всего же за год таких мероприятий около 400. Все ли они полезны? Вряд ли. Но не очень-то честно говорить, что мы только и занимаемся тем, что болтаем. Посмотрите на другие региональные организации. Они ведь говорят так же много, как и мы. Но никто почему-то не фокусирует внимание на этом аспекте.

Взять, к примеру, ситуацию с Каталонией в Испании (недавно эта провинция провела референдум, посвященный отделению от государства. – Прим. ред.). Разве Европейский союз как-то отреагировал на это? Нет, они ведут себя тихо, они безмолвствуют, они стараются замолчать проблему, когда о ней следует говорить. Потому что это домашнее дело, зачем выносить сор из избы? Но если дело касается человеческих прав в Мьянме, они тут как тут со своими комментариями и статьями в СМИ. Это политика двойных стандартов!

По словам бывшего генерального секретаря АСЕАН, политика диалогов и встреч, которую проводит их организация, приносит намного больше пользы, чем политика замалчивания.

– АСЕАН часто сравнивают с беззубым тигром, – подчеркнул Онг Кен Ен. – Мне об этом прямо сказал журналист Би-Би-Си, когда брал у меня интервью. Я ответил, что вы, конечно, можете называть нас беззубыми, но мы по-прежнему остаемся тиграми. Тогда он меня спросил: «А какой смысл в том, чтобы оставаться беззубым тигром?» На что я ответил: если перед тобой стоит тигр, есть ли у него зубы или нет – этот вопрос вряд ли станет первым, пришедшим тебе на ум. Ты просто убежишь от хищника.

АСЕАН, незаметная для медиа

Представители АСЕАН пытаются добиться того, чтобы количество упоминаний ассоциации в региональных СМИ увеличилось. Проблема состоит в том, что, кроме разговоров и встреч, само сообщество государств не производит такого же количества информационных поводов, как каждое из государств сообщества в отдельности. Даже при желании сказать об АСЕАН что-либо хорошее останавливаешься на том, что сказать-то особо нечего. Политика невовлеченности и повестка, состоящая наполовину из слов типа «вызовы будущего», «политические и экономические измерения», не дают пространства для маневров. Хотя непубличные дела АСЕАН вполне могут вызвать интерес у читающей и смотрящей теленовости публики.

Например, АСЕАН отправляет гуманитарные грузы в Ракхайн и абсолютно никак это не освещает. Но при этом постоянно публикует экономические исследования, где какая-нибудь кривая в очередном графике вдруг наклонилась под непредсказуемым углом.

Поэтому информационная повестка АСЕАН интересна не сама по себе. Она интересна тем, что в ней отражаются важные события в жизни отдельных государств, входящих в организацию. Медиа – от официальных СМИ до социальных сетей и блогов – начинают играть все большую роль в развитии международных отношений. Бюрократы и политики, из которых в основном состоят секретариаты любых региональных организаций, будь то АСЕАН или Европейский союз, с подобной задачей не справляются. Хотя бы в силу того, что они далеки от народа.

Журналистика в странах Юго-Восточной Азии имеет множество нюансов. Например, мой коллега из Мьянмы рассказывал, как провел два месяца в тюрьме только за то, что позволил себе сатиру на местное министерство обороны. Причем высмеиванию подверглось не само министерство, а пропагандистский фильм, снятый режиссером, имеющим связи в определенных кругах. При этом мой коллега сильно удивился, когда я рассказал, что у нас могут дать несколько лет тюрьмы за ловлю покемонов в храме. Пусть и условно.

Больше всего меня удивила одна статья в японском журнале «Никкей. Обзор Азии». Называлась она «Спад критицизма позволил Дутерте продолжить его насильственную войну с наркотиками». Это был антипрезидентский, очень критический материал, посвященный президенту Филиппин, с большой иллюстрацией, на которой запечатлено, как люди сжигают на площади его огромную фотографию. Смутило меня то, что журнал выдавался в качестве раздаточного материала на форуме, где основным спикером был сам Родриго Дутерте, а правительство Филиппин являлось главным организатором мероприятия. Но, как рассказал мне знакомый журналист, на Филиппинах, как и во многих других странах Юго-Восточной Азии, это вполне обычное дело. Журналистская критика и неудобные материалы здесь воспринимаются как неотделимая часть жизни.

Привет от Владивостока

Сам Родриго Дутерте произвел впечатление человека, уставшего объяснять людям базовые вещи. Он был одет в черные штаны и легкую белую рубашку с закатанными рукавами, которую носил навыпуск. Выглядел он этаким своим парнем, человеком из народа, от сохи. Хотя, конечно, выходца из богатой семьи, сына губернатора, получившего блестящее образование в дорогом университете, Родриго Дутерте вряд ли можно считать обычным филиппинцем, пробившим себе дорогу из грязи в князи.

Первое, что он сделал, выйдя к трибуне для выступления, – отложил приготовленный текст в сторону.

– Я вам его обязательно прочту, – сказал он. – Из уважения к людям, которые его написали. Но есть вещи, которые должны быть решены незамедлительно.

Глава Филиппин рассказывал про пиратство в Индийском океане, про террористов на острове Минандао, про все сложные проблемы, с которыми столкнулась его страна.

– Я по характеру тяжелый борец, – заявил президент Дутерте. – Всегда иду до последнего, какую бы ситуацию ни пытался решить. Так вот, этих боевиков, которые убивают моих солдат, убивают и пленяют мирное население, надо просто разнести в щепки. Они совершили много пиратства, много зла. Некоторые страны волнуются: мол, как же права личности на Филиппинах? Вам тоже могут не понравиться наши методы. Но есть вещи, которые мы должны делать просто потому, что мы должны их делать. А если нет, то, может, сделаете это за нас? Если вы готовы избавить нашу страну от террористов цивилизованным путем, я с радостью прикажу своим солдатам расслабиться. Только предупреждаю, что террористы не пользуются цивилизованным путем.

Нужно отметить, что и официальный доклад, содержавший правильные фразы о важности международного сотрудничества и развитии экономических связей, Родриго Дутерте все же прочитал.

По завершении его выступления корреспондент «В» подошел к президенту Филиппин и передал привет от Владивостока.

– О, Россия! – оживился мистер Дутерте и крепче сжал мою руку. – Россия – одна из дружественных стран, которая понимает наши проблемы.

…Через несколько дней, повторюсь, на Филиппины прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россия согласилась безвозмездно передать военным островного государства пять тысяч автоматов Калашникова и патроны к ним для борьбы с исламистскими террористами. Церемония состоялась на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев», прибывшего 20 октября в Манилу с визитом в рамках программы международного военного сотрудничества в составе отряда кораблей ТОФ.