В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.
Стоит отметить, что пользователи социальных сетей могут и лично поздравить РИА VladNews. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно до
2 ноября на странице VladNews в социальной сети Инстаграм написать свои пожелания информационному агентству, а также указать, почему вы читаете новости VladNews. Автора самого яркого и креативного поздравления ждет главный приз – ящик Сoca-Cola!
РИА VladNews входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта более миллиона, суточная посещаемость сайта – около 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.
Автор : Отдел новостей «В»
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В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.