Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья

Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.

Напомним, что год назад краснокнижный хищник стал главным героем всех выпусков новостей: он несколько дней разгуливал по Владивостоку и пригороду. Спустя несколько дней «аккуратных» странствий тигра по большому городу, в результате которых он так ни разу и не вышел в жилые кварталы, его отловили специалисты охотничьего надзора и передали в центр реабилитации. Хищника назвали Владиком.

После того как тигра выпустили в дикую природу, специалисты наблюдали за его поведением и миграцией с помощью ошейника с GPS-модулем. Оказалось, что Владик уверенно и целенаправленно пошел с севера на юг, чтобы вернуться в родные места.

– В ходе своего длительного путешествия Владик регулярно добывал копытных, не обходил стороной и гималайских медведей – три подтвержденных нами случая! – сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

За время своего путешествия Владик напугал ученых только однажды, когда вновь приблизился к Владивостоку. Тигр проходил вблизи села Ясного возле аэропорта.

По словам Арамилева, хищник сделал правильный выбор и в этот раз нашел верную дорогу, обойдя Владивосток. Совместной группе даже удалось его увидеть, найдя тигра по радиосигналу ошейника. Ну а затем он перешел труднопреодолимый барьер в виде Транссибирской магистрали и автомобильной дороги Владивосток – Хабаровск и оказался на территории юго-запада.

Специалисты центра наблюдали за тигром, патрулировали трассу Владивосток – Хабаровск и зафиксировали, как тигр перешел через проезжую часть и железную дорогу. Ученые отметили: на своем пути он ни разу не вступил в конфликт с человеком. Тигр старательно обходил населенные пункты и не нападал на домашних животных.