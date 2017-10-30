Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.
Курс по добровольчеству для молодежи в возрасте от 13 до 30 лет, который проходит в эти дни, организовал МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации города и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Как сообщает пресс-служба мэрии, в первый же день работы курсов в клубе «Антресоль» ребятам рассказали об истории и видах волонтерства и дали советы, как не стать обманутым, участвуя в различных псевдосоциальных акциях.
«Первым делом проверьте фонд на сайте Министерства юстиции Российской Федерации: его регистрацию, отчеты, – отметила руководитель и координатор союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра» Валерия Костина. – И еще запомните, что любой сбор денег в автобусе, в любом другом виде транспорта – это лжеволонтерство. Исключением могут быть только заранее анонсированные акции».
«Я хочу приносить пользу обществу. Во всяком случае, это лучше, чем просто сидеть дома после того, как сделаешь уроки», – поделилась 11-классница Жанна Федореева.
«Лично я считаю, что волонтер – это человек, который делает добро. К этому я и стремлюсь», – заверил старшеклассник Денис Исаев.
Автор : Отдел новостей «В»
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.