Миклушевского ждет награда

Всемирный фонд защиты природы признал экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского «Хранителем Земли» и наградил его почетным сертификатом.

Как сообщило ТАСС, звание от WWF «Хранитель Земли» экс-губернатор получил за увеличение площади особо охраняемых природных территорий в крае. Впрочем, расширить заповедники до 18 процентов территории края собирался еще Сергей Дарькин в свою бытность главы края. Поставленные задачи экс-губернатора Дарькина выполнил экс-губернатор Миклушевский.

Вручение почетной награды должно было состояться на форуме «Природа без границ». Но поскольку Владимир Владимирович не смог на нем присутствовать, то процедуру передачи сертификата отложили.