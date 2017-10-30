Миклушевского ждет награда

Всемирный фонд защиты природы признал экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского «Хранителем Земли» и наградил его почетным сертификатом.
Как сообщило ТАСС, звание от WWF «Хранитель Земли» экс-губернатор получил за увеличение площади особо охраняемых природных территорий в крае. Впрочем, расширить заповедники до 18 процентов территории края собирался еще Сергей Дарькин в свою бытность главы края. Поставленные задачи экс-губернатора Дарькина выполнил экс-губернатор Миклушевский.
Вручение почетной награды должно было состояться на форуме «Природа без границ». Но поскольку Владимир Владимирович не смог на нем присутствовать, то процедуру передачи сертификата отложили.
Автор : Отдел новостей «В»
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