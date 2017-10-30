Алексей Литвинов возглавит Владивосток

Первый заместитель главы администрации приморской столицы Алексей Литвинов станет исполняющим обязанности главы города. На посту он сменит Константина Межонова, который по приглашению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко переходит в администрацию края на должность вице-губернатора.
О важных назначениях было объявлено на встрече депутатов Думы Владивостока с Андреем Тарасенко. Первоначально врио губернатора заявил о том, что он пригласил в свою команду Константина Межонова в качестве заместителя. Константин Анатольевич будет курировать вопросы образования и культуры.
Следующим заявлением врио губернатора обозначил согласованную кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока, которой стал первый вице-мэр Алексей Литвинов. Сам Литвинов также присутствовал на встрече с депутатами и поблагодарил Андрея Тарасенко за оказанное доверие. Более того, комментируя заявления врио губернатора о возвращении Владивостока в Приморский край, Алексей Литвинов заявил, что этого все давно ждали. «Мы не подведем», – резюмировал он.
Как сообщают в администрации Владивостока, распоряжение о назначении Алексея Литвинова будет подготовлено до конца недели.
Автор : Отдел новостей «В»
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.