Алексей Литвинов возглавит Владивосток

Первый заместитель главы администрации приморской столицы Алексей Литвинов станет исполняющим обязанности главы города. На посту он сменит Константина Межонова, который по приглашению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко переходит в администрацию края на должность вице-губернатора.

О важных назначениях было объявлено на встрече депутатов Думы Владивостока с Андреем Тарасенко. Первоначально врио губернатора заявил о том, что он пригласил в свою команду Константина Межонова в качестве заместителя. Константин Анатольевич будет курировать вопросы образования и культуры.

Следующим заявлением врио губернатора обозначил согласованную кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока, которой стал первый вице-мэр Алексей Литвинов. Сам Литвинов также присутствовал на встрече с депутатами и поблагодарил Андрея Тарасенко за оказанное доверие. Более того, комментируя заявления врио губернатора о возвращении Владивостока в Приморский край, Алексей Литвинов заявил, что этого все давно ждали. «Мы не подведем», – резюмировал он.

Как сообщают в администрации Владивостока, распоряжение о назначении Алексея Литвинова будет подготовлено до конца недели.