Непознанное

Представьте себе: человек решил приобщиться к прекрасному и сходить на художественную выставку. Каково же было его потрясение, когда он совершенно случайно нашел среди старинных картин изображение... самого себя. И, между прочим, этот человек оказался не одинок. Их десятки, если не сотни. Что это – совпадение или настоящая реинкарнация?

Интернет-проект «Культурология.рф» подготовил по материалам англоязычного сайта boredpanda.com подборку фотоснимков посетителей музеев, которые случайно нашли своих двойников на старинных портретах. Только посмотрите: эти люди один в один похожи на персонажей с музейных полотен.