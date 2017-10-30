Влюбитесь в рододендроны… осенью!

Посетители Ботанического сада, придя полюбоваться его осенним убранством в последние октябрьские деньки, в первую очередь фотографировались на фоне парадных, одетых в золото деревьев гингко билоба.

Наши клены, березки, бересклеты тоже очаровательны в эту пору. Но хорошо прижившиеся в новых для себя условиях выходцы из древности были вне конкуренции. Для многих детей и взрослых они стали настоящим открытием. Теперь понимаешь корейцев, которые боготворят гингко билоба и высаживают его целыми аллеями.

Высокие температуры на юге края в сентябре и октябре часто вводят в заблуждение растения. Вот и на этот раз, перепутав осень с весной, зацвели сирень и рододендроны. Цветение, конечно, не такое пышное и яркое, но оно в любом случае не на пользу растениям, поскольку снижает их зимостойкость, ухудшает декоративность весной.

– В таком повторном цветении у нас рододендронов нет ничего необычного, – рассказала кандидат биологических наук Инна Кокшеева, изучающая эту группу растений. – Если рассмотреть сейчас цветочную почку, снять с нее верхние чешуйки, то мы увидим уже сформировавшийся цветочек с тычинками и пестиками. Кусты уходят в зиму, готовые к тому, чтобы порадовать нас своим цветением весной. Да вот погода обманула, и цветочек явился миру в неурочный час…

Цветки настолько трогательные, что вызывают искреннее чувство нежности. Но, честно говоря, даже не это заставляет осенью говорить о рододендронах. Эти растения ассоциируются с пробуждением природы, первыми яркими красками, весной. А тут поздняя осень, приближающаяся зима… Но в том-то и дело, что, как оказалось, популярные в озеленении кустарники необыкновенно красивы и в это время. Случайный поход в Ботанический сад заставил взглянуть на рододендроны совершенно иными глазами и влюбиться в них заново!

Очень декоративен вечнозеленый рододендрон мелкоцветковый. Его листья не сворачиваются в трубочки для уменьшения испарения влаги в холода и защиты от морозов, как у других видов. В свое время этот рододендрон был завезен в Ботанический сад из Киева и будто бы оказался у себя дома.

Очень яркая и разнообразная по окраске листва у многих других представителей семейства, которое широко представлено в Ботаническом саду. Они прекрасно смотрятся в композициях с хвойными растениями, по соседству с которыми – под их кронами – высаживаются часто. Особенно вечнозеленые, предпочитающие расти не на ярком солнце, а в легкой полутени.

На посвященном выращиванию рододендронов занятии в экологической гостиной Приморской краевой библиотеки имени Горького, которое провела Инна Кокшеева, дачники и цветоводы задавали ей много вопросов о том, какие особенности нашего климата неблагоприятны для рододендронов, как они переносят зиму, требуется ли им укрытие перед холодами.

– Зимой кусты, особенно молодые, могут обгорать, поэтому в первое время после посадки многие виды лучше укрывать, – пояснила Инна Михайловна. – Но ни в коем случае не агротексом, от которого ожоги могут быть еще сильнее. А вот дарнит попробуйте использовать. В бесснежные зимы происходит сильное иссушение почвы, она напоминает пепел. Чтобы это предотвратить и сохранить влагу, замульчируйте приствольные круги рододендронов. Эти растения вообще потребляют много воды как во время цветения, так и во время подготовки к зиме. Поэтому желательно их сейчас как следует полить.

Что касается лучшей зимостойкости, то помимо местных видов лектор выделила вечнозеленый рододендрон Смирнова родом с Кавказа. На зиму листочки у него тоже не скручиваются, а вдобавок с нижней стороны они опушены будто войлоком, что не дает испаряться влаге.

Хорошо зимуют у нас и сорта, созданные на основе рододендрона пукханский. А вот такие виды, как тупой и канадский, часто имеют зимние повреждения. Но благодаря умелой обрезке восстанавливаются.

Осенние заботы

Задержавшееся на юге Приморья осеннее тепло привело к тому, что позже, чем обычно, пришлось высаживать тюльпаны. Как объяснила куратор коллекции ранневесенних луковичных кандидат биологических наук Ирина Крестова, ориентироваться тут надо не на число в календаре, а на погоду за окном и температуру почвы. Высаживают луковицы, когда она опустится до 8 градусов, не раньше. После посадки, если почва сухая, обязательно нужно сделать обильный полив. Этот нюанс цветоводы-любители часто не учитывают, а в результате весной не могут дождаться пышного цветения тюльпанов.



