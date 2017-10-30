Приятное мускатное послевкусие

Грузимся с соседями, приехавшими с дачи, в лифт. Ноши у них несколько мешков, и она очень ценная – тыквы!

«Подтверждено, что регулярное употребление мускатной тыквы способствует выведению из организма холестерина»

Сосед, поймав мой вопросительный взгляд, заявляет: «Тыквы много не бывает. Уж поверьте! Это наша аптека. Когда пищеварение начинает хандрить, помогает, улучшает моторику кишечника. При отеках действует как мочегонное. А еще способствует выведению холестерина и отводит тот час, когда нагрянет склероз».

Однако даже эти аргументы не сделали мою коллегу более лояльной в отношении этой огородной культуры. Она с детства запомнила ее специфический запах, когда соседи варили тыквенную кашу, и до сих пор считает, что вся тыква пахнет именно так.

– Соседи, видимо, использовали на кухне кормовые виды тыквы, – сделала предположение наш консультант кандидат сельскохозяйственных наук Алла Лигун. – Некоторые дачники, не разбираясь, тоже покупают такие. Их плоды внушают уважение своими размерами, но вот вкус и запах у них от силы на троечку.

Алла Михайловна посоветовала сделать выбор в пользу тыквы мускатной. Внешне растение очень похоже на обычную тыкву, разве что листья более нежные. А вот плод можно сравнить и с кабачком, и с морковью. С кабачком, потому что похож по форме. А по цвету мякоти – насыщенному красно-коричневому – ближе к моркови. По содержанию каротина мускатная тыква даже превосходит морковь – в ней этого ценнейшего витамина в два-три раза больше. Семян в такой тыкве совсем немного, а все остальное – сплошная мякоть.

Из тыквы готовят пироги, запеканки. Ее можно жарить, варить, сушить, мариновать. А можно есть и в сыром виде. С добавлением апельсинового или яблочного сока получается отличный напиток без специфического запаха. Из тыквы можно варить даже варенье. Особенно вкусно получится с добавлением мандаринов, лимона и имбиря.

Подсказываем выигрышный рецепт. Для приготовления закуски «Пряная» мякоть тыквы нарезать кубиками 2х2см. В кастрюлю с водой всыпать сахар, соль, 2 чайные ложки 70%- ной уксусной эссенции, перемешать и положить тыкву. Оставить на 8–10 часов в прохладном месте. Пряности (имбирь, апельсиновую цедру, гвоздику, душистый перец, палочки корицы) измельчить, сложить в марлевый мешочек, опустить в кастрюлю с тыквой. И варить до ее готовности. Снять с огня и оставить на 30 минут под крышкой. Если готовите из большого количества тыквы, разложите ее вместе с маринадом в стерилизованные банки и закатайте.