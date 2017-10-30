Виртуальные каракули и чтение мыслей

Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...

Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ собрал во Владивостоке тысячи гостей – ученых, разработчиков новых технологий и программ, а также тех, кому было интересно познакомиться с новым миром. Два дня приморские вузы демонстрировали свои научные достижения.

В зону виртуальной реальности можно было попасть в ДВФУ, надев специальные очки. Очередь в эту секцию не убывала: студенты и школьники терпеливо ждали своей очереди, а счастливчик в виртуальных очках с серьезным видом «бродил» в параллельном пространстве и рисовал в воздухе все, что пожелает. На экране телевизора появлялись объемные буквы, дома, цветы и другие изображения, больше похожие на каракули. Помогал в освоении новой технологии молодой ученый из «Лаборатории виртуальной реальности», один внешний вид которого ломает все стереотипы о серьезных представителях науки. Был он с зелеными волосами, сережкой в ухе и кедах.

На входе в главный корпус ДВФУ гостей встречала выставка научных разработок. Студенты второго курса университета представляли публике роботов.

– Это АМУРы – автономные мобильноуправляемые роботы. Их создали в Москве и передали для студентов ДВФУ как основу для собственных разработок. У этих роботов нет специализированных задач – студенты сами дают им задания и в соответствии с ними дорабатывают оснащение, – объяснили начинающие инженеры.

Например, АМУРы при наличии на корпусе всего необходимого смогут искать предметы или самостоятельно двигаться по заранее заданной карте.

Также гости фестиваля увидели работу 3D-принтера, бионическую руку (протез, улавливающий все команды мозга, а потому способный заменить человеку потерянную конечность), гидропонную ферму, на которой выращивают растения без земли, выставку минералов и даже тараканьи бега. Посмотреть, как насекомые соревнуются в скорости и сообразительности, собрались десятки людей. Сразу за спинами любителей спортивных тараканов проходило авиашоу от приморского «Клуба радиолюбителей». Необычные самолеты друг за другом поднимались вверх и падали вниз в пике.

– Я работаю учителем технологии в школе Арсеньева, а в свободное время занимаюсь с ребятами авиамоделированием, – рассказал участник фестиваля Вадим Голуб.– На создание одной модели уходит около двух недель. Собраны наши летательные аппараты из так называемой потолочной плитки – довольно легкого материала. Эти модели лучше запускать в помещении, а если на улице, то только в штиль. Мы решили построить аппараты необычных форм: птички, человек и бумажный самолетик. Хочется показать людям, что летать могут не только самолеты стандартных форм.

Выставками фестиваль не ограничился: организаторы провели несколько соревнований и экспериментов. Самый необычный – «Геопсихика». Ученые пытались построить карту мыслей желающих участвовать в эксперименте на основе нейросетей. Народ предоставлял короткую анкету и свое фото. Программа пыталась прочитать их мысли и выводила на экран слова, которые крутились в их голове. Так, все узнали, что одна из «подопытных» недавно слушала песню «Чужие губы» группы «Руки вверх».

Также все желающие (но заранее зарегистрировавшиеся) приняли участие в соревновании по конструированию роботов. С помощью 3D-принтера и паяльников участники создали роботов и обучили их выполнению задач: перемещаться по территории и передвигать хоккейные шайбы. Похоже, у наших хоккеистов скоро появятся конкуренты.

На других площадках фестиваля проходили интересные лекции. Во ВГУЭС, например, рассказали про зомби. Эксперты утверждают, что зомби – не выдумка создателей фильмов-катастроф, это может произойти с людьми на самом деле. В частности, есть некоторые заболевания, которые влияют на организм и заставляют человека уподобляться ходячим мертвецам (об этом читайте в следующей толстушке).

Для тех, кто насмотрелся на чудеса науки, работали и развлекательные площадки: фестиваль цветового искусства «Пуск», литературное шоу «Кот Бродского» и даже научный квест, который надо было пройти на территории ДВФУ ночью.

Гости ВГУЭС также могли попробовать свои силы в 3D-моделировании одежды: шили футболки и сумки. Любители машинок собирали «Субару-Легаси» из бумаги.