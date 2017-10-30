Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой

Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока

Дума Владивостока нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми уровнями власти

Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с депутатами Думы Владивостока будет иметь огромное значение для города. Только объединив усилия разных ветвей власти, можно решить важные задачи, стоящие сегодня перед столицей Приморья.

Открыл совместное совещание председатель думы Андрей Брик. Он отметил, что перед органами местного самоуправления Владивостока стоят такие актуальные задачи, как пополнение городского бюджета, реализация муниципальных программ, комплексное развитие городской инфраструктуры, благоустройство территорий.

– Важнейшим фактором в решении этих задач является своевременное принятие необходимых правовых актов, направленных на экономическое и социальное развитие города, улучшение качества жизни населения, – акцентировал Андрей Брик. – Дума Владивостока пятого созыва, приступившая к работе 22 сентября, уже начала активную правотворческую деятельность. За прошедший месяц сформированы все пять комитетов думы, прошли их организационные заседания, на которых были утверждены планы и графики работы. Проведены также заседания, на которых рассмотрены проекты муниципальных правовых актов, в том числе корректировка бюджета Владивостокского городского округа (ВГО) на 2017 год и перечень из 44 наказов избирателей.

Корректировка городского бюджета на текущий год утверждена, она предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на создание условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, а также субсидии для работы городского электро- и автотранспорта.

Председатель думы особо отметил активное участие депутатов в общественных слушаниях по проекту внесения изменений в Генеральный план ВГО и Правила землепользования и застройки, их работу на избирательных округах по сбору предложений граждан, касающихся данных документов.

Врио губернатора, отметив, что Владивосток – это политический, экономический и культурный центр Приморья, особо подчеркнул, что край и его столица неотделимы друг от друга.

– Мне хочется, чтобы мы стали одной командой и двигались в одном направлении, чтобы слышали друг друга и понимали, – обратился к депутатам Андрей Тарасенко. – Мне нужна ваша помощь в наведении порядка. Когда будет во Владивостоке порядок, то и в остальных поселениях его наведем. Сельчане приедут к вам со своей продукцией, реализуют ее не по тем сумасшедшим ценам, которые я вижу в магазинах города. Возможно, для этого мы построим государственный комплекс, который будет работать не два раза в неделю, а каждый день. Сейчас я собираю команду, поэтому предложил и.о. главы города Константину Межонову войти в нее. Он толковый специалист, мне такие нужны, к тому же он не забудет про город на посту вице-губернатора.

Затем депутаты задали врио губернатора ряд актуальных вопросов, которые касались как пополнения бюджета Владивостока, так и Генерального плана города. Была отмечена необходимость возрождения морских прибрежных перевозок и сохранения имеющихся зон отдыха, не забыли народные избранники и о патриотическом воспитании молодежи, развитии предпринимательства, ремонте жилищного фонда, а также о реализации программы по созданию доступной среды для маломобильных граждан.

Присутствовавший на рабочей встрече председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик призвал депутатов Думы Владивостока к тесному взаимодействию с краевыми парламентариями. В частности, в вопросе формирования бюджета края.

В завершение встречи председатель городской думы Андрей Брик поблагодарил руководство Приморья за откровенный и содержательный диалог, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

– Работа по созданию необходимой правовой базы и дальнейшему совершенствованию нормотворческой деятельности может быть эффективна только во взаимодействии со всеми органами государственной власти и местного самоуправления, поэтому Дума Владивостока нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми ветвями и уровнями власти. Уверен, что совместными усилиями нам удастся успешно решить все важные задачи, стоящие сегодня перед городом, – подытожил Андрей Брик.