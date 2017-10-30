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Игорь Пушкарев: «По всей видимости, боятся лишь одного – правды»

Генеральная прокуратура выступила против возвращения мэра приморской столицы во Владивосток

Генеральная прокуратура выступила с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела против временно отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева и его брата, бывшего генерального директора компании «Востокцемент», сообщает РИА VladNews. Копия документа есть в распоряжении информагентства. Определять место проведения суда будет Верховный суд РФ.

Грубые нарушения остались незамеченными

Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание Мосгорсуда по делу Пушкаревых – Лушникова, посвященное рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов. Защита обжаловала решение о продлении содержания обвиняемых в СИЗО «Матросская тишина» до конца ноября.

Как отмечают адвокаты Игоря Пушкарева, ранее срок под стражей продлевали по исключительным обстоятельствам, связанным с ознакомлением их подзащитного с материалами уголовного дела.

Более того, адвокаты отметили нарушения при содержании другого участника процесса – бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. По их словам, Лушников содержится под стражей без судебного постановления, что является грубейшим нарушением федерального законодательства.

Адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий напомнил суду, что компания «Востокцемент» простила долг МУП «Дороги Владивостока», а само муниципальное предприятие не признало наличия ущерба, так как за поставленные «Востокцементом» материалы не было уплачено ни копейки.

Ранее глава Владивостока также неоднократно заявлял об отсутствии какого-либо ущерба. Дело в том, что первоначальное обвинение строилось именно на том, что глава Владивостока своими действиями якобы нанес ущерб городскому бюджету на сумму 143 миллиона рублей, а также привел к образованию задолженности МУП «Дороги Владивостока» перед ООО «Востокцемент» в размере более 800 миллионов рублей. Однако, как стало известно в декабре 2016 года, «Востокцемент» простил муниципальному предприятию долг в 962 млн рублей, а представители компании отметили, что в период с 2012-го по 2015 год стройматериалы для МУПа поставлялись ниже рыночных цен, однако следствие не учло это в своем расследовании.

Второй адвокат мэра Константин Третьяков отметил, что следователь даже не ходатайствовал о продлении ареста Игоря Пушкарева.

– Для продления ареста на срок более года необходимо согласие председателя Следственного комитета РФ на продление сверх максимального срока. Однако его нет. Это грубейшее нарушение процессуальных норм, – подчеркнул Третьяков.

Несмотря на доводы защиты и комментарии участников процесса, суд оставил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова под стражей до 30 ноября.

Решать должен Верховный суд

Напомним также, что следствие по делу окончено. Генеральная прокуратура утвердила обвинения 20 октября. Первые судебные заседания, где дело будет рассматриваться по существу, должны начаться уже в ноябре 2017 года.

Сегодня главный вопрос: где именно будут проводиться эти заседания? Еще недавно такой вопрос не ставился в принципе. Отметим, что по закону судебный процесс по уголовному делу должен проходить по месту совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений, в случае Игоря Пушкарева и его брата – во Владивостоке, конкретно – в Ленинском районном суде.

Как стало известно РИА VladNews, Генеральная прокуратура направила в Верховный суд ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела против мэра Владивостока и его брата (в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства, о требовании изменить место дальнейшего рассмотрения дела не упоминалось).

«Уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности», – сообщается в пресс-релизе.

Пресс-релиз и ходатайство явно противоречат друг другу: согласно официальной позиции Генеральной прокуратуры решать, где судить Пушкарева и Лушникова, будет Верховный суд. Согласно ходатайству в самой Генпрокуратуре этот вопрос уже решили и теперь пытаются убедить судей не передавать дело для дальнейшего разбирательства в Приморский край.

«Вызывает удивление тот факт, что Генеральная прокуратура РФ отправила материалы дела в Верховный суд РФ для принятия решения о территориальной подсудности, – прокомментировал ходатайство Генпрокуратуры Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. – Ведь еще 18 июля 2017 года, направляя иск о возмещении непонятного ущерба бюджету Владивостока, прокуратура указывала вполне конкретного адресата – Ленинский суд Владивостока. Теперь же они засомневались и, судя по всему, решили воспользоваться тем, что выдуманная следствием взятка была совершена в неустановленное время и в неустановленном месте. Удобно, не правда ли? Взяли, выдумали, нет свидетелей, нет факта взятки, да и еще можно рассмотреть там, где удобно. Более того, есть ощущение, что в Генпрокуратуре не доверяют судам Владивостока! А разве есть на то основания? Я круглые сутки нахожусь под контролем, за моей семьей и коллегами постоянная слежка, чего вы боитесь? По всей видимости, боятся лишь одного – правды!»

Автор : Отдел новостей «В»

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