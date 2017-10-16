Наш омоновец – чемпион

Сотрудники приморского ОМОНа приняли участие в открытом национальной кубке чемпионов AWPC, которые включали состязания по пауэрлифтингу, приседаниям, жиму лежа и становой тяге.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Приморья, победителем соревнований в весовой категории 110 килограммов стал командир роты ОМОНа Михаил Гречуха. Он поднял вес в 212,5 килограмма, занял первое место в жиме штанги лежа без экипировки.
Михаил Гречуха – признанный чемпион пауэрлифтинга на Дальнем Востоке. В этом году он трижды подтвердил свое мастерство в этом виде спорта, участвуя в январе в открытом чемпионате СНГ, а в мае – в открытом кубке Дальневосточного федерального округа.
Автор : Отдел новостей «В»
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