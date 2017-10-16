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«Луч» одолел лидера турнира

​Победой приморской команды закончился матч между футбольными клубами «Луч-Энергия» и «Енисей» (Красноярск). Благодаря этому «желто-синие» вышли в четвертьфинал, оставив не у дел пятикратного победителя зональных турниров первенства России второго дивизиона.

Настрой на победу приморские «тигры» продемонстрировали с первых же минут, прописавшись на игровой половине «Енисея» и тем самым заставив красноярского вратаря изрядно поволноваться, а фанатов «Луча» – радостно вскакивать с мест. Впрочем, соперник тоже не спал. На шестой минуте встречи после досадного промаха «желто-синих» красноярцы провели стремительную и красивую контратаку. Но неудачную: мяч, отправленный в ворота владивостокца Егора Шамова, прошел намного выше перекладины. Тут же с трибуны фанаты «Луча» поддели гостей язвительным комментарием: «Не пугайте наших чаек»!

…Борьба за мяч вновь перешла на гостевую половину поля, и результата не пришлось долго ждать: на 19-й минуте, разыграв образцовую атаку, полузащитник лучовцев Антон Килин с правого фланга отправил пас несущемуся с крейсерской скоростью Сергею Пономаренко, который с лета забил мяч в ворота гостей и открыл счет – 1:0.

Серьезный настрой «тигров» на победу, похоже, отрезвил маститых соперников, и они сменили оборонную тактику на прессинг. В первой же контратаке красноярцы прорвались в штрафную «желто-синих» и Егор Шамов просто чудом отбил мощнейший удар, чуть не сбивший его с ног. «Тигры» тоже показывали соперникам зубы, но мяч каждый раз проходил мимо ворот, так что счет до конца первого тайма так и не изменился.

Не знаю, что сказал в перерыве красноярской команде ее тренер, но во втором тайме гости заметно ожили, сделав борьбу за мяч очень жесткой, а игру – динамичной. Теперь уже «Луч-Энергия» вынужден был играть на контратаках. И как результат – на 56-й минуте встречи «Енисей» сравнял счет, отличился их полузащитник Владимир Камеш.

И если обе команды демонстрировали красивую и техничную игру, то судьи, особенно во втором тайме, заслуженно, как посчитали фанаты «Луча», навлекли на свои головы проклятия с трибун. Эпитеты, которыми наградили московских арбитров приморские болельщики, были сплошь непарламентскими, поэтому опубликовать их нельзя. Цензурными были только два слова: «судья» и «лысый». Дело в том, что такого неприкрытого подыгрывания гостевой команде стадион «Динамо» еще не видел. Малейшее касание соперника игроком «Луча» мгновенно наказывалось арбитрами. В то же время даже травмирующие удары со стороны гостей судьи демонстративно не замечали. Пользуясь такой безнаказанностью, футболисты «Енисея» устроили настоящую охоту за восьмым номером «Луча». Сложилось впечатление, что гости пытаются запинать Антона Килина в отместку за его победный гол, который он реализовал почти от боковой линии правого фланга, перебросив мяч через выскочившего навстречу вратаря красноярцев Сергея Чепчугова. После этого Антону от соперников несколько раз досталось по ногам и даже локтем в лицо. Повторюсь: судьи на эти нарушения никак не отреагировали, позволив гостям добить результативного нападающего «Луча», который был вынужден с травмой покинуть поле. Но ни арбитры, которые, кроме всего прочего, не засчитали «тиграм» третий гол, ни добавленные три минуты дополнительного времени не помогли «Енисею» вырвать победу у приморских футболистов. Со счетом 2:1 «желто-синие» победоносно перешли в четвертьфинал, где им предстоит встретиться с командой «Тосно».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев так прокомментировал вылет своей команды из Кубка России:

– Вполне закономерная победа хозяев. Соперник превзошел нас по всем статьям: и по игре, и в движении, и в голевых моментах, и в голах. Поздравляю «Луч» с выходом в следующий раунд. Нам же не хватило свежести и мобильности.

Зато главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк, воодушевленный победой, даже пошутил в своем выступлении:

– Давайте заработаем денег через Еврокубок, почему нет? Другой дороги у клуба, похоже, нет. Если будем и дальше так играть, выйдем и на Европу. Все как один сегодня боролись до конца, всем огромное спасибо за игру. И эта победа должна стать импульсом для всех людей во Владивостоке – футбольную команду нужно сохранить, несмотря на все проблемы, которые сейчас приходится решать.

 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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