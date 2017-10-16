Иных уж нет, а те далече

Вкусные блюда имеют свойство оставаться в памяти надолго – ведь не зря же мы ходим в любимые рестораны… И не раз бывает так, что заведение по каким-то причинам уже закрылось, а добрая память – осталась.

Сегодня мы вспомним несколько таких заведений Владивостока.

На первом месте, безусловно, стоит кафе Presto. Оно находилось в фойе Приморской краевой филармонии и было знаковым, уникальным местом – там можно было увидеть, как за столиком во время кинофестиваля пьют кофе Рок Бриннер и Лайза Минелли, там всегда обедали приезжающие с концертами в филармонию музыканты. О вкусах не спорят, но многие помнят и тамошний кофе, и чизкейк, один из лучших в городе, и чудесную пасту, и хорошие стейки, и весьма разнообразные десерты… А еще там было отличное обслуживание – например, можно было попросить стакан воды, и вам наливали ее бесплатно, просто так. Во Владивостоке сегодня от силы два-три заведения, где на вашу просьбу принести стакан чистой воды вам дадут воду бесплатно, а не «минералку с вершин Альп» по сумасшедшей цене. Меж тем это ресторанный стандарт – подавать питьевую воду клиенту, но таковы уж реалии российского бизнеса, что и тут сдерут минимум 60 рублей… Да, Presto держало высокие стандарты сервиса, было популярным и закрылось отнюдь не потому, что не было клиентов. Кафе, как считают сами предприниматели, стало жертвой недальновидной политики, которую давешняя администрация края вела по отношению к малому бизнесу…

Еще одно заведение, которое многие владивостокцы и гости города вспоминают с удовольствием, это кинокафе «35 мм», что находилось в здании кинотеатра «Океан». Оно имело свою атмосферу – неуловимо киношную, а главной фишкой в меню были напитки «от звезд». Можно было попробовать такой кофе, какой любили Мэрилин Монро или Джиллиан Андерсон или другие звезды Голливуда. Была ли эта придумка шеф-повара правдой или нет, сказать трудно, но именно за разным, необычным кофе и вкусной едой в кафе шли не только посетители кинотеатра, но и просто публика.

Стоит вспомнить и о кафе Clubnika – одном из первых в городе гламурных заведений. Там в самом начале собирались тусовщики, обычные горожане заглядывали редко – кафе считалось пафосным… А потом разумная еда за вменяемые деньги сделала свое дело, и народ пошел. В Clubnika подавали прекрасную дораду в солевом коконе, вкусные овощи-гриль, замечательную пиццу. К сожалению, постепенно огромное количество заведений, появившихся рядом, составили кафе сильную конкуренцию, и оно закрылось. А жаль…

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.