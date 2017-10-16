Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?

Сегодня в Приморье действует более десяти приграничных пунктов пропуска. Самый большой и самый загруженный – автомобильный переход «Пограничный».

Здесь ежедневно пересекают государственную границу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса, 32 – в Китай и 32 – из Китая. Это почти 5000 туристов. Одна из основных функций таможенных органов – правоохранительная деятельность, направленная на борьбу с контрабандой и перемещением контрафактных товаров и грузов. Тем самым сотрудники таможни защищают экономическую безопасность, жизнь и здоровье граждан, а также окружающую среду.

В этом году только в зоне ответственности Уссурийской таможни, куда входят все приморские таможни, кроме Владивостокской, возбуждено 78 уголовных дел и около полутора тысяч – по административным правонарушениям. По словам начальника Уссурийской таможни Николая Лощинина, в этом году экспортно-импортные операции проводили 485 участников внешнеэкономической деятельности, что на 6 % выше, чем год назад.

В когорту предпринимателей не принято причислять так называемых челноков, хотя их поездки в КНР по туристическим путевкам вряд ли можно назвать таковыми. Немало наших соотечественников возвращается в Россию с коробками, тюками и баулами, забитыми китайским ширпотребом для последующей перепродажи. В нынешнем сезоне самые популярные товары – это пуховики и зимняя обувь. Таможенники досматривают практически каждого туриста, на глаз вычисляя, кто везет вещи для себя и близких, а кто – на рынок. Подозрительные и контрафактные товары изымаются.

На таможенные проверки челноков уходит много времени, из-за чего на пункте пропуска образуются заторы и страдают настоящие туристы. Отсюда недовольство граждан и многочисленные жалобы на работу сотрудников таможни.

Корреспондент «В» побывал на пункте пропуска «Пограничный», чтобы познакомиться с организацией работы на границе и разобраться, почему возникают конфликты между туристами и таможенниками.

Репортаж о работе пункта пропуска «Пограничный» Уссурийской таможни читайте в одном из ближайших номеров «В».