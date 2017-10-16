Взгляни на «Мое кино»

Во Владивостоке пройдут просмотры фильмов – участников фестиваля-конкурса молодежной социальной рекламы «Мое кино».

В этом году, как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, со всех уголков Приморского края было прислано множество работ детских и взрослых студий. Многие режиссеры затронули темы красоты малой родины и сохранения природного богатства. Также было немало фильмов, говорящих о нравственном и патриотическом воспитании.

Сегодня в ночном клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) в 20 часов состоится просмотр конкурсантов второго фестиваля музыкальных видеоклипов My clip, проходящего в рамках фестиваля-конкурса. В этот вечер будут показаны лучшие клипы, отобранные организаторами, а также награждены лучшие из них.

29 октября в кинотеатре «Уссури» в 14.30 в зале «Уссури» пройдет показ конкурсных работ фестиваля «Мое кино».

Помимо показов в период с 27 по 29 октября будут организованы образовательные программы, на которых кинопрофессионалы расскажут, как не потерять идею проекта и воплотить ее в жизнь, поделятся со слушателями спецификой работы со звуком, объяснят особенности создания макияжа в киноиндустрии и многое другое. Вход на просмотры и образовательные программы свободный.