Взгляни на «Мое кино»

Во Владивостоке пройдут просмотры фильмов – участников фестиваля-конкурса молодежной социальной рекламы «Мое кино».
В этом году, как сообщили организаторы – Приморский краевой центр народной культуры, со всех уголков Приморского края было прислано множество работ детских и взрослых студий. Многие режиссеры затронули темы красоты малой родины и сохранения природного богатства. Также было немало фильмов, говорящих о нравственном и патриотическом воспитании.
Сегодня в ночном клубе «Водолей» (ул. Суханова, 3) в 20 часов состоится просмотр конкурсантов второго фестиваля музыкальных видеоклипов My clip, проходящего в рамках фестиваля-конкурса. В этот вечер будут показаны лучшие клипы, отобранные организаторами, а также награждены лучшие из них.
29 октября в кинотеатре «Уссури» в 14.30 в зале «Уссури» пройдет показ конкурсных работ фестиваля «Мое кино».
Помимо показов в период с 27 по 29 октября будут организованы образовательные программы, на которых кинопрофессионалы расскажут, как не потерять идею проекта и воплотить ее в жизнь, поделятся со слушателями спецификой работы со звуком, объяснят особенности создания макияжа в киноиндустрии и многое другое. Вход на просмотры и образовательные программы свободный.
Автор : Отдел новостей «В»
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Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.