Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!

С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.

У нас работает около 100 маршрутов пассажирского транспорта, а их общая протяженность – свыше тысячи километров. Объем перевозок во Владивостоке – более 300 тысяч пассажиров в день. Это значит, что именно от перевозчиков зависят настроение, жизненный тонус и производительность труда буквально всех жителей нашего города.

Принципиальная позиция администрации Владивостока в том, чтобы пассажирский транспорт нашего города был на высоком уровне. Мы стремимся к этому и стараемся сделать все возможное для улучшения качества и комфорта жизни горожан.

Я желаю автомобилистам новых трудовых побед, крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и семейного счастья. Ровных, удобных и безопасных вам дорог, работы без аварий и благодарных пассажиров!

Константин Межонов, исполняющий обязанности главы г. Владивостока