Во Владивостоке подрядная организация приступила к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 на ул. Муравьева-Амурского, сообщили в пресс-службе мэрии.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ с 27 октября по 20 ноября будут ограничены движение и парковка транспортных средств на ул. Славянской от дома № 26а на ул. Муравьева-Амурского до дома № 20 на ул. Тунгусской. Объезд автотранспорта будет осуществляться по ул. Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина.
По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, строительные работы проводятся в целях ликвидации последствий обрушения подпорной стены и откоса насыпи проезжей части дороги. Новая подпорная стена общей протяженностью 35 метров и высотой до 7 метров будет выполнена на свайном фундаменте из железобетонных блоков.
Автор : Отдел новостей «В»
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По улице Славянской ограничат движение транспорта
Во Владивостоке подрядная организация приступила к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 на ул. Муравьева-Амурского, сообщили в пресс-службе мэрии.
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.