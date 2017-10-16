По улице Славянской ограничат движение транспорта

Во Владивостоке подрядная организация приступила к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 на ул. Муравьева-Амурского, сообщили в пресс-службе мэрии.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ с 27 октября по 20 ноября будут ограничены движение и парковка транспортных средств на ул. Славянской от дома № 26а на ул. Муравьева-Амурского до дома № 20 на ул. Тунгусской. Объезд автотранспорта будет осуществляться по ул. Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина.

По информации управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, строительные работы проводятся в целях ликвидации последствий обрушения подпорной стены и откоса насыпи проезжей части дороги. Новая подпорная стена общей протяженностью 35 метров и высотой до 7 метров будет выполнена на свайном фундаменте из железобетонных блоков.