И кит красовался в заливе

На днях весь Владивосток переполошили опубликованные фактически всеми новостными агентствами фотографии кита, рассекающего волны Амурского залива.
Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пользователя Инстаграм al2berg, в заливе – примерно напротив полуострова Песчаного – было замечено млекопитающее – скорее всего, косатка.
Один из жителей Владивостока снял это на видео и разместил запись на своей страничке в Инстаграм.
«Малый полосатик в Амурском заливе. Удачная прогулка на обеденном перерыве», – написал al2berg.
Специалисты же склоняются к мысли, что все же на видео снята косатка, а комментаторы в соцсетях сообщают, что видели косаток в разных бухтах Приморья – от Ливадии до Теляковского.
Автор : Отдел новостей «В»
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