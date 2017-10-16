И кит красовался в заливе

На днях весь Владивосток переполошили опубликованные фактически всеми новостными агентствами фотографии кита, рассекающего волны Амурского залива.

Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пользователя Инстаграм al2berg, в заливе – примерно напротив полуострова Песчаного – было замечено млекопитающее – скорее всего, косатка.

Один из жителей Владивостока снял это на видео и разместил запись на своей страничке в Инстаграм.

«Малый полосатик в Амурском заливе. Удачная прогулка на обеденном перерыве», – написал al2berg.

Специалисты же склоняются к мысли, что все же на видео снята косатка, а комментаторы в соцсетях сообщают, что видели косаток в разных бухтах Приморья – от Ливадии до Теляковского.