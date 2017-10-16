За долголетие ответили кардиолог, геронтолог и физкультурник

Общегородская акция «Мы за активное долголетие!» собрала более 150 участников, сообщили в пресс-службе мэрии. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока.

В минувшую среду, 25 октября, в Доме офицеров флота горожане смогли получить бесплатные консультации кардиолога, геронтолога, врача по лечебной физкультуре и врача по вопросам медицинской профилактики.

– Акция «Мы за активное долголетие!» состоялась в приморской столице в рамках муниципальной программы «Здоровый город». В этом году мы уже провели мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни и донорства крови, а также профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, – подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Участники акции не только прослушали интересные лекции от специалистов и получили индивидуальные консультации, но и смогли пройти экспресс-исследование уровня сахара и холестерина в крови и измерить артериальное давление.

Завершилось мероприятие тематической викториной, победители которой получили памятные подарки.