За долголетие ответили кардиолог, геронтолог и физкультурник

Общегородская акция «Мы за активное долголетие!» собрала более 150 участников, сообщили в пресс-службе мэрии. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока.
В минувшую среду, 25 октября, в Доме офицеров флота горожане смогли получить бесплатные консультации кардиолога, геронтолога, врача по лечебной физкультуре и врача по вопросам медицинской профилактики.
– Акция «Мы за активное долголетие!» состоялась в приморской столице в рамках муниципальной программы «Здоровый город». В этом году мы уже провели мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа жизни и донорства крови, а также профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, – подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.
Участники акции не только прослушали интересные лекции от специалистов и получили индивидуальные консультации, но и смогли пройти экспресс-исследование уровня сахара и холестерина в крови и измерить артериальное давление.
Завершилось мероприятие тематической викториной, победители которой получили памятные подарки.
Автор : Отдел новостей «В»
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С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.