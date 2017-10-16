В «Поэтическом ринге» пройдет своя игра и битва капитанов

Во Владивостоке идет прием заявок на участие в литературном конкурсе для школьников «Поэтический ринг».

Организатором конкурса, который пройдет 11 ноября, выступил муниципальный Дворец детского творчества, уточнили в пресс-службе мэрии. Основной целью проекта назвали укрепление и расширение знаний школьников в области литературы.

В «Поэтическом ринге» могут принять участие учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений Владивостока. Состав команды – 10 участников (5 девочек, 5 мальчиков). В одной команде могут быть как представители одного класса, так и ученики разных классов одной школы.

Конкурс проводится в четыре этапа. Первый – конкурс видеороликов «Струны души». Участникам необходимо составить видеоряд к любимым поэтическим строкам.

Второй этап – «Новый взгляд». В ходе жеребьевки командам предлагаются поэтические произведения. Они должны их обыграть.

Третий этап – интеллектуальный, «Своя игра». Проверяются знания по биографическим фактам известных поэтов XIX–XX веков.

Четвертый – «Битва капитанов». Лидерам каждой команды заранее будет предложена определенная поэтическая тематика, на которую они смогут подобрать ряд стихотворений для исполнения на сцене.

Для участия в конкурсе школы до 1 ноября должны представить в оргкомитет на е-mail kobesova@mail.ru (с темой письма: «Поэтический ринг») заявку и список участников.

Видеоролики предоставляются до 5 ноября в оргкомитет по адресу: Океанский проспект, 43, каб. 40.

Телефон для справок: 8-914-690-2103.