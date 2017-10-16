Самострой проверят на легитимность

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Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам. Основными в повестке дня стали темы жилищного строительства, благоустройства городских территорий, сноса незаконно установленных конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии.

Учитывая комплексный характер поднимаемых проблем, в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовали начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла Шестерикова и заместитель начальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.

Представитель заказчика строительства жилого комплекса «Левитан» в районе улицы Двенадцатой Тамара Дюжая попросила согласовать возведение дополнительного, четвертого надземного этажа в рамках изменения проекта, предусматривающего только три этажа. Ей пояснили, что подобные решения принимаются только в строго установленном законом порядке, тем более что ей ранее уже было дано отрицательное заключение компетентной комиссии. К тому же выяснилось, что разрешение на строительство в этом районе трехэтажного жилого дома с двумя подземными парковочными этажами Тамара Дюжая получила еще в 2012 году, однако данные работы здесь до сих пор так и не начались, а в конце нынешнего года у нее заканчивается срок аренды этого земельного участка. Все это вообще делает весьма маловероятным возведение здесь в обозримом будущем какого бы то ни было жилого дома.

Горожанка Любовь Секретарева, несмотря на почтенный возраст, отличается активной жизненной позицией. Она является старшей по дому № 19 на улице Гамарника, на придомовой территории которого был незаконно установлен монументальный сварной гараж. Поэтому она принесла на прием фотографии этого строения, мешающего проходу жителей ее дома и проезду принадлежащих им машин.

Константин Межонов поручил соответствующим структурным подразделениям администрации города досконально разобраться с вопросом правомерности установки во дворе дома частного гаража. Если подтвердится незаконность размещения объекта, то он будет снесен и здесь – с помощью Любови Секретаревой – появится благоустроенная рекреационная зона.

Еще одну заявительницу из пришедших на прием, Елену Струкову, проживающую на улице Корнилова, 14, волнует санитарное состояние тротуаров, прибордюрных территорий, лестниц, подземных переходов в ее районе. Она весьма эмоционально пояснила, что эта зона требует оперативной уборки упавших веток, утрамбованной жухлой травы, высокой сухой полыни.

Участниками приема принято решение: в ближайшее время на место, указанное Еленой Струковой, выедут специалисты санитарной очистки, чтобы оценить масштаб необходимых уборочных работ и провести их.

По всем вопросам в ходе данного приема обратившимися гражданами были получены конкретные, обстоятельные пояснения Константина Межонова. Для выполнения просьб и предложений граждан исполняющим обязанности главы города отданы поручения соответствующим структурам администрации Владивостока.

Автор : Отдел новостей «В»

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