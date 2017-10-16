Дополнительные места на общегородской ярмарке отдали овощам и фруктам

Сделать осенние запасы горожан приглашают на ярмарку на центральной площади Владивостока.

Сегодня и завтра здесь можно приобрести свежие овощи, фрукты, мед, яйца, молочные и мясные изделия, другие продовольственные товары от фермеров и товаропроизводителей со всего Приморья.

В пятницу, 27 октября, и в субботу, 28 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока. Как уточнили в пресс-службе мэрии, чтобы жители Владивостока могли заготовить сельскохозяйственную продукцию на зиму впрок, организованы дополнительные места для реализации картофеля, овощей и фруктов. По вопросу и условиям предоставления указанных мест заинтересованные сельхозтоваропроизводители могут обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам: 2614-160, 2614-448.