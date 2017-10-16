Дополнительные места на общегородской ярмарке отдали овощам и фруктам

Сделать осенние запасы горожан приглашают на ярмарку на центральной площади Владивостока.
Сегодня и завтра здесь можно приобрести свежие овощи, фрукты, мед, яйца, молочные и мясные изделия, другие продовольственные товары от фермеров и товаропроизводителей со всего Приморья.
В пятницу, 27 октября, и в субботу, 28 октября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока. Как уточнили в пресс-службе мэрии, чтобы жители Владивостока могли заготовить сельскохозяйственную продукцию на зиму впрок, организованы дополнительные места для реализации картофеля, овощей и фруктов. По вопросу и условиям предоставления указанных мест заинтересованные сельхозтоваропроизводители могут обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам: 2614-160, 2614-448.
Автор : Отдел новостей «В»
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Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.