Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…

…Пресс-конференция в Приморском краевом театре молодежи первоначально посвящалась весьма удачно прошедшим гастролям в Благовещенске.

Но, как это часто бывает, затронули и другие вопросы. Не столь веселые, как успешные гастроли, но, возможно, куда более важные… Впрочем, обо всем по порядку.

23 спектакля за 10 дней показал в Благовещенске наш театр. По словам его директора Адисона Салахутдинова, амурчане смогли увидеть лучшие постановки – «Капитанскую дочку», «Героя нашего времени», «Завтра была война», «Бабий бунт», «Волшебника Изумрудного города» и другие. Что показательно, в репертуаре Амурского театра драмы, в здании которого и шли спектакли, почти нет драм и классики, так что для жителей города наш репертуар стал в определенном смысле чем-то неожиданным.

– Благовещенск – город спокойный, пасторальный, можно сказать, тихий, в 21 час на улицах уже почти пусто, – отметили участники пресс-конференции, среди которых были актеры Мария Зизенкова, Анна Проскокова, Игорь Смирнов, Денис Лашко, директор театра Адисон Салахутдинов и главный режиссер Юрий Гончаров.

– Театр там любят и с удовольствием ходят на спектакли, – отметила Анна Проскокова. – Мы играли все 23 раза при аншлаге. Да что там, не хвалясь, скажем, что билеты на спектакли, которые продавались в кассе по 500 рублей максимум, перекупщики предлагали по 800–1500 рублей, и их покупали. Было видно, что здесь соскучились по классике.

Гастроли театра молодежи состоялись… благодаря главному режиссеру театра имени Горького Ефиму Звеняцкому. Именно он, как депутат ЗС ПК, выделил свои депутатские деньги трем театрам Владивостока – кукол, молодежи и театру Горького. На эти деньги и были организованы гастроли.

– А как бы еще мы смогли поехать? – сокрушается Адисон Салахутдинов. – Другого финансирования на гастроли или новые проекты мы давно не получаем. А гастроли театру нужны как воздух, ведь артист не имеет права вариться в собственном соку, он должен выходить на сцену перед непривычной публикой и покорять ее!

– Так что на деньги депутата Звеняцкого (спасибо Ефиму Семеновичу) мы гастролировали по краю и в Амурскую область. Мы вообще самый выездной театр в крае, бывали не только в крупных городах, но и на сценах поселковых ДК играли. И я вам скажу: театр везде ждут, – заверяет директор и актер Салахутдинов. Это вдохновляет. А уж как нас окрылили столь успешные (к артистам подходили на улице, благодарили) гастроли в Благовещенске, этого не описать…

– Да, из Амурской области труппа вернулась словно обновленная, полная сил, – добавил Юрий Гончаров, главный режиссер театра молодежи. – Пока еще запал не остыл, нам кажется, что мы любую проблему решим запросто.

Через дорогу – «Белый дом», и на него надежда

А проблем у театра молодежи (и не только у него) действительно немало. И самая главная, самая больная тема – состояние здания…

– У нас в театре не было капитального ремонта, – с горечью рассказывает Адисон Салахутдинов. – Частичный ремонт провели к саммиту: покрасили фасад, сменили кресла в зрительном зале, перекрыли сцену и якобы отремонтировали крышу, которая катастрофически протекала. Крыша как текла, так и течет, только стала течь там, где раньше не текла…

Ну а после того «ремонта» деньги не выделяются даже на содержание здания, хотя это должно быть заложено в бюджете края, положено законом о государственных автономных учреждениях, там черным по белому прописано, какие затраты несут учредители, в частности, администрация Приморского края.

Но наши учредители при предыдущем губернаторе вообще кардинально сократили дотации всем театрам Владивостока.

У нас ситуация катастрофичная, я об этом докладывал в департамент культуры не раз, тогдашнему вице-губернатору Ковалеву, самому Миклушевскому, но воз и ныне там…

Здание театра разрушается, мы изо всех сил стараемся его поддерживать. Заработанные на спектаклях деньги вынуждены пускать на платежи, которые должен брать на себя краевой бюджет. Но финансирования, внимания к театру не хватает катастрофически.

Театр нуждается в реконструкции, в нем все уже (кроме репертуара и актеров, разумеется) морально и в буквальном смысле устарело безнадежно. Не менялось техническое оснащение с 1946 года. Штанкетное оборудование рассчитано на 50 лет эксплуатации, а мы уже на 20 лет больше на нем работаем. Металл лопается! Да что там, у нас поворотного круга давно нет – это смешно в XXI веке. Знаете, как оснащены современные театры? Мы и мечтать о таком не можем, нам бы здание сохранить, в котором едва ли не полностью вымыт фундамент.

Удивительное безразличие и равнодушие предыдущая власть демонстрировала по отношению к судьбам театрального дела в крае, к культуре вообще. У театра кукол козырек над входом мог обвалиться на головы детям, надо было около 200 тысяч рублей на ремонт – не могли в администрации края найти. На «Хаятты» есть, на козырек – нет.

И потому мы с большой надеждой смотрим на стоящий напротив нас «Белый дом», надеемся, что новое руководство края будет понимать значимость театров, в том числе нашего, для культурной жизни края.

– Что такое капитальный ремонт, не говоря уже о реконструкции? – добавляет Юрий Гончаров. – Для начала нужна проектно-сметная документация. То есть должны прийти люди, посмотреть вместе с нами театр, понять, какие будут гримерки, сколько мест мы добавим в зрительном зале, ну и так далее… На это нужно 6-8 миллионов рублей. Где их взять? Тем более когда в администрации нет (и давно нет) начальника департамента культуры. А о полутора миллиардах на реконструкцию театра смешно даже мечтать…

– Мы бьем во все колокола, – почти кричит Адисон Салахутдинов, – я обращался к Александру Калягину, возглавляющему Союз театральных деятелей, будучи на съезде СТД. Он обещал максимальную поддержку, но решить проблему они не могут без участия федеральных и краевых властей. Но для этого нам нужно внимание, политическое решение руководства края. Поэтому подчеркну: мы очень надеемся на нового губернатора, на то, что нас услышат.

Спасибо, «Одноклассники точка ру». И прощайте

Тем не менее – и это просто замечательно – владивостокская публика любит и, несмотря на всем очевидное неподобающее состояние здания театра, с удовольствием посещает спектакли. Вот и в том, что 29 октября на прощание со спектаклем «Одноклассники точка ру» соберется полный зал, нет сомнения.

Да, спектакль выводят из репертуара. Он был поставлен более восьми лет назад режиссером Галиной Колесниковой по пьесе известного писателя Юрия Полякова «Одноклассница».

История о том, как на традиционном сборе одноклассников вскрываются не совсем приятные тайны, полюбилась зрителям. 29 октября спектакль будет сыгран в 115-й и последний раз.

– Мы не списываем спектакль, мы провожаем его с почтением и уважением, от всей души. 29 октября мы скажем спасибо и Юрию Полякову, и Галине Колесниковой, и всем актерам, которые в нем играли, и всем зрителям, которые полюбили «Одноклассники точка ру» и смотрели его не раз, а таких, поверьте, много. Но, увы, время беспощадно, – сказал Юрий Гончаров.

А Адисон Салахутдинов, исполняющий одну из главных ролей в постановке, добавил:

– Это первый в этом театре мой спектакль, в который я не был введен, а начал именно репетировать и играл с самого первого дня его существования на сцене.

С этой постановкой мы объездили весь край. Удивительный спектакль по своей наполненности, по глубокому смыслу. Он находит отклик в душах и сегодняшних выпускников, и людей зрелых, состоявшихся, и пожилых зрителей. Этот спектакль нам очень дорог, но, к сожалению, линия его жизни подошла к финалу.

В спектакле было много вводов, а это весьма разрушающее явление… Актеры, репетировавшие изначально, уходят, например, из театра или нужен им дублер – на их место вводится другой артист, причем зачастую быстро, пара репетиций – и ты на сцене… И введенный актер уже не чувствует себя в этой постановке как рыба в воде, трудно вливается в ансамбль, и на пользу постановке это не идет.

Ну и немаловажно то, что персонажам в спектакле около 40 лет, а мне вот, к примеру, 57, и все труднее играть достоверно в этом смысле. Поэтому постепенно, в силу целого ряда причин «Одноклассники точка ру» пришли к своему логическому концу. Очень жаль, но что поделать…

29 октября в спектакле примут участие практически все актеры, которые в нем играли за его жизнь, – Алла Васильева, Дмитрий Константинов, Лариса Постернак, Адисон Салахутдинов, Евгения Серебрянская, Ирина Тарасюк, Игорь Смирнов, Дмитрий Штанько, Вадим Замараев, Павел Пятыров и Екатерина Серебрянская.

А после спектакля зрители смогут пообщаться с режиссером, актерами, сказать добрые слова о постановке, театре или просто обсудить волнующие темы.