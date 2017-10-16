Ипотека строит рынок

Новостная лента
Октябрь, 28 суббота
11:56
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
11:21
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены
11:03
Пасущиеся на свалке коровы возмутили приморцев
10:28
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни Адреса
10:01
Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»
09:16
В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики
08:37
Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях
07:27
Гороскоп на 27 октября
06:28
Реквизит "Матильды" выставили на продажу
05:40
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в эксплуатации
04:21
Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»
03:14
К Земле мчится астероид размером в пять статуй Свободы, - ученые
02:36
Приморцы начинают запасаться на зиму Видео
01:28
Несколько больниц и школ могли остаться без отопления во Владивостоке
00:27
Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста во Владивостоке Эксклюзив
Октябрь, 27 пятница
23:21
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий Эксклюзив
22:27
Грузовик сбил пешехода во Владивостоке Эксклюзив
21:11
Водитель Lexus наехал на пешехода во Владивостоке Эксклюзив
20:57
Имитация правосудия: как прошёл новый суд Игоря Пушкарева Эксклюзив
20:20
Велосипедист попал под колеса автомобиля во Владивостоке Эксклюзив
19:16
Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя автобуса за «встречку»
18:31
«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей» Видео
18:02
Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода Эксклюзив
17:50
На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустится до −8 °C
17:36
Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд
17:22
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:09
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
16:56
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока Эксклюзив
16:43
Два кита «резвились» в акватории Владивостока Видео
16:31
Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей
16:19
В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Главное

Ипотека строит рынок

Сегодняшний рынок жилья формируют банковские заемщики
Ипотека строит рынок

Во Владивостоке оживился рынок жилья, причем почти половина спроса приходится на двухкомнатные квартиры, отмечают новые тенденции эксперты.

Заметим, что в период с конца августа и вплоть до Нового года в крае всегда возрастали объемы сделок с жильем. И даже кризисный период, начавшийся в стране в 2014 году, не сломал эту традицию, но внес существенные коррективы в структуру и статистику покупок/продаж квадратных метров.

– За последние несколько лет рынок жилья претерпел ряд изменений. На сегодня главное из них – это заметное увеличение спроса на двухкомнатные квартиры и резкое падение интереса граждан к гостинкам, – комментирует ситуацию Елена, представитель одного из владивостокских риелторских агентств.

По ее подсчетам, примерно 95 процентов жилья приобретается с помощью ипотеки.

– Большинство ипотечников – это молодые семьи, чаще всего с детьми или планирующие появление наследника, – отмечает эксперт. – А разница в цене между одно- и двухкомнатной квартирой не так уж и велика. Поэтому они предпочитают взять жилищный заем у банка на большую сумму и купить жилье с изолированной комнатой для ребенка. Именно из-за этого фактора в лидеры спроса вышли двушки. При этом популярность гостинок совсем упала – неполноценные квартиры стали своего рода аутсайдером рынка.

По словам Елены, на сегодняшний день спрос на квартиры распределился следующим образом: 40 процентов продаваемого жилья – это двухкомнатные квартиры, 25 процентов – однокомнатные, 15 процентов приходится на трехкомнатные, еще 10 процентов – на гостинки и столько же – на квартиры большей площади, комнаты в коммуналке и др.

Риелтор отметила, что с окончанием лета возросли продажи. Так, по ее словам, если в феврале этого года она лично заключила четыре сделки, то только в этом октябре – восемь. Причем пять из них пришлись на двухкомнатные квартиры.

Качество не в цене?

Как заметила эксперт, очень трудно определить среднюю стоимость квартиры во Владивостоке. По ее словам, разумнее называть разброс цен. Гостинки в среднем продаются от 1,3 млн до 2,0 млн рублей, 1-комнатные – от 2,6 млн до 4,0 млн рублей, 2-комнатные – от 3,0 млн до 5,0 млн рублей, 3-комнатные – от 4,5 млн до 6 млн рублей.

– Цена квадрата сильно зависит от района, состояния самой квартиры и дома, этажности, – перечисляет Елена. – Очень много предложений недорогих двушек (три и чуть более млн рублей), расположенных на первом этаже, в цоколе в спальном районе. Но в центральных районах цены другие. Недавно продали однушку в хрущевке со скромным ремонтом за 4 млн рублей, потому как дом расположен на одной из центральных улиц города.

Эксперт заметила: поскольку большинство сделок заключают ипотечники, то они и формируют тенденции на рынке жилья. Отсюда и предпочтение квартирам с ремонтом – чтобы зайти и жить, не вкладывая средства в отделку жилья. Интересно, что добротность ремонта, качество материалов и сантехники, оборудования не особо заботит молодых покупателей. Их не отпугивает даже откровенная залипушность ремонта. Главное, чтобы помещене выглядело чисто, свежо, опрятно. То есть предпочитают, чтобы в ближайшие 3–5 лет квартира не требовала вложений средств в отделку стен или замену инженерной сети.

– Возможно, дороговизна и хлопотность ремонта также отпугивают покупателей от новостроек. Вторичное жилье по-прежнему в приоритете у покупателей: из десяти проданных квартир на бэушные приходится 6–7, – отмечает риелтор.

Надо отметить, что ситуация на владивостокском рынке жилья соответствует столичным тенденциям в сфере недвижимости.

Московские эксперты предрекают дальнейший рост популярности малогабаритных квартир, в том числе студий и так называемых евродвушек. Портал РБК сообщает, что почти половина спроса на рынке жилья Москвы в этом году пришлась на однокомнатные квартиры.

Столичные застройщики все больше ориентируются на запросы экономных клиентов и уменьшают габариты квартир. Так, метраж современных однушек – от 20 до 50 кв. м, средняя площадь студий уже составляет 25–31 кв. м.

Более того, сегодня многие эксперты говорят о том, что происходит постепенное размывание концепции однокомнатной квартиры, какой она была в советских и постсоветских типовых проектах жилья, пишет РБК. И будут ли в будущем строиться привычные нам типовые однушки – большой вопрос.

– Раньше однушка состояла из маленькой и, как правило, неудобной кухни, а также гостиной, которая одновременно была еще и спальней. Сейчас на первый план у застройщиков выходят новые форматы: студия и евродвушка. В студии гостиная, кухня и спальня объединены, а евродвушка состоит из гостиной-кухни и отдельной спальни. Эти форматы глубоко укоренились на Западе и, полагаю, в будущем полностью вытеснят обычные однокомнатные квартиры и у нас, – считает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

Ну а владивостокский эксперт уверяет, что в городе нашенском квартиры-студии еще не получили широкой популярности. А вот «еврохрущевки» достаточно распространены. Нередко жители приморской столицы, пытающиеся сделать свое жилье более комфортным и функциональным, в двухкомнатной хрущевке кухню объединяют с гостиной, а в маленькой комнате устраивают спальню или детскую.

  

Автор : Татьяна ЯРМОЛЕНКО

В этом номере:
Ипотека строит рынок
Ипотека строит рынок

Сегодняшний рынок жилья формируют банковские заемщики

Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…

…Пресс-конференция в Приморском краевом театре молодежи первоначально посвящалась весьма удачно прошедшим гастролям в Благовещенске.

Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?

Сегодня в Приморье действует более десяти приграничных пунктов пропуска. Самый большой и самый загруженный – автомобильный переход «Пограничный».

По улице Славянской ограничат движение транспорта

Во Владивостоке подрядная организация приступила к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 на ул. Муравьева-Амурского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!

С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4223

Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
За горячую воду расплатились имуществом

газета
газета "Владивосток" № 4222

Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
Сколько лететь до черной дыры?

газета
газета "Владивосток" № 4221

«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
Граждан КНДР прибило к режимному объекту

газета
газета "Владивосток" № 4220

Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
Уважаемые земляки!