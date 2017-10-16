Ипотека строит рынок

Сегодняшний рынок жилья формируют банковские заемщики

Во Владивостоке оживился рынок жилья, причем почти половина спроса приходится на двухкомнатные квартиры, отмечают новые тенденции эксперты.

Заметим, что в период с конца августа и вплоть до Нового года в крае всегда возрастали объемы сделок с жильем. И даже кризисный период, начавшийся в стране в 2014 году, не сломал эту традицию, но внес существенные коррективы в структуру и статистику покупок/продаж квадратных метров.

– За последние несколько лет рынок жилья претерпел ряд изменений. На сегодня главное из них – это заметное увеличение спроса на двухкомнатные квартиры и резкое падение интереса граждан к гостинкам, – комментирует ситуацию Елена, представитель одного из владивостокских риелторских агентств.

По ее подсчетам, примерно 95 процентов жилья приобретается с помощью ипотеки.

– Большинство ипотечников – это молодые семьи, чаще всего с детьми или планирующие появление наследника, – отмечает эксперт. – А разница в цене между одно- и двухкомнатной квартирой не так уж и велика. Поэтому они предпочитают взять жилищный заем у банка на большую сумму и купить жилье с изолированной комнатой для ребенка. Именно из-за этого фактора в лидеры спроса вышли двушки. При этом популярность гостинок совсем упала – неполноценные квартиры стали своего рода аутсайдером рынка.

По словам Елены, на сегодняшний день спрос на квартиры распределился следующим образом: 40 процентов продаваемого жилья – это двухкомнатные квартиры, 25 процентов – однокомнатные, 15 процентов приходится на трехкомнатные, еще 10 процентов – на гостинки и столько же – на квартиры большей площади, комнаты в коммуналке и др.

Риелтор отметила, что с окончанием лета возросли продажи. Так, по ее словам, если в феврале этого года она лично заключила четыре сделки, то только в этом октябре – восемь. Причем пять из них пришлись на двухкомнатные квартиры.

Качество не в цене?

Как заметила эксперт, очень трудно определить среднюю стоимость квартиры во Владивостоке. По ее словам, разумнее называть разброс цен. Гостинки в среднем продаются от 1,3 млн до 2,0 млн рублей, 1-комнатные – от 2,6 млн до 4,0 млн рублей, 2-комнатные – от 3,0 млн до 5,0 млн рублей, 3-комнатные – от 4,5 млн до 6 млн рублей.

– Цена квадрата сильно зависит от района, состояния самой квартиры и дома, этажности, – перечисляет Елена. – Очень много предложений недорогих двушек (три и чуть более млн рублей), расположенных на первом этаже, в цоколе в спальном районе. Но в центральных районах цены другие. Недавно продали однушку в хрущевке со скромным ремонтом за 4 млн рублей, потому как дом расположен на одной из центральных улиц города.

Эксперт заметила: поскольку большинство сделок заключают ипотечники, то они и формируют тенденции на рынке жилья. Отсюда и предпочтение квартирам с ремонтом – чтобы зайти и жить, не вкладывая средства в отделку жилья. Интересно, что добротность ремонта, качество материалов и сантехники, оборудования не особо заботит молодых покупателей. Их не отпугивает даже откровенная залипушность ремонта. Главное, чтобы помещене выглядело чисто, свежо, опрятно. То есть предпочитают, чтобы в ближайшие 3–5 лет квартира не требовала вложений средств в отделку стен или замену инженерной сети.

– Возможно, дороговизна и хлопотность ремонта также отпугивают покупателей от новостроек. Вторичное жилье по-прежнему в приоритете у покупателей: из десяти проданных квартир на бэушные приходится 6–7, – отмечает риелтор.

Надо отметить, что ситуация на владивостокском рынке жилья соответствует столичным тенденциям в сфере недвижимости.

Московские эксперты предрекают дальнейший рост популярности малогабаритных квартир, в том числе студий и так называемых евродвушек. Портал РБК сообщает, что почти половина спроса на рынке жилья Москвы в этом году пришлась на однокомнатные квартиры.

Столичные застройщики все больше ориентируются на запросы экономных клиентов и уменьшают габариты квартир. Так, метраж современных однушек – от 20 до 50 кв. м, средняя площадь студий уже составляет 25–31 кв. м.

Более того, сегодня многие эксперты говорят о том, что происходит постепенное размывание концепции однокомнатной квартиры, какой она была в советских и постсоветских типовых проектах жилья, пишет РБК. И будут ли в будущем строиться привычные нам типовые однушки – большой вопрос.

– Раньше однушка состояла из маленькой и, как правило, неудобной кухни, а также гостиной, которая одновременно была еще и спальней. Сейчас на первый план у застройщиков выходят новые форматы: студия и евродвушка. В студии гостиная, кухня и спальня объединены, а евродвушка состоит из гостиной-кухни и отдельной спальни. Эти форматы глубоко укоренились на Западе и, полагаю, в будущем полностью вытеснят обычные однокомнатные квартиры и у нас, – считает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

Ну а владивостокский эксперт уверяет, что в городе нашенском квартиры-студии еще не получили широкой популярности. А вот «еврохрущевки» достаточно распространены. Нередко жители приморской столицы, пытающиеся сделать свое жилье более комфортным и функциональным, в двухкомнатной хрущевке кухню объединяют с гостиной, а в маленькой комнате устраивают спальню или детскую.