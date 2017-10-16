Пристроились под ЛЭП

Приморские энергетики совместно с сотрудниками прокуратуры проверяют законность размещения различных объектов в границах охранных зон ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

Подобные проверки позволили выявить более 600 самостийных строений. В большинстве случаев они находятся во Владивостоке.

– В этом году сотрудниками прокуратуры предъявлены иски в суд к нарушителям охранных зон в отношении пяти автостоянок, двух рынков и двух торговых павильонов, – сообщили в «Приморских электрических сетях».

Чаще всего в границах охранных зон ЛЭП размещают парковки, гаражи, ларьки и рынки. С 2015 года суд удовлетворил 36 исковых заявлений о запрете деятельности в охранных зонах ЛЭП.

Энергетики уточняют, что размещение объектов в непосредственной близости к линии электропередачи является прямой угрозой жизни и здоровью людей.