Пристроились под ЛЭП

Приморские энергетики совместно с сотрудниками прокуратуры проверяют законность размещения различных объектов в границах охранных зон ЛЭП. Об этом сообщили в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».
Подобные проверки позволили выявить более 600 самостийных строений. В большинстве случаев они находятся во Владивостоке.
– В этом году сотрудниками прокуратуры предъявлены иски в суд к нарушителям охранных зон в отношении пяти автостоянок, двух рынков и двух торговых павильонов, – сообщили в «Приморских электрических сетях».
Чаще всего в границах охранных зон ЛЭП размещают парковки, гаражи, ларьки и рынки. С 2015 года суд удовлетворил 36 исковых заявлений о запрете деятельности в охранных зонах ЛЭП.
Энергетики уточняют, что размещение объектов в непосредственной близости к линии электропередачи является прямой угрозой жизни и здоровью людей.
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