Погазуем на газу

Количество газозаправочных станций в России вырастет до 1 тысячи за ближайшие два года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.
– К 2020 году количество транспортных средств на газу должно составить около 250 тысяч единиц, на сегодняшний день таковых порядка 30 тысяч, – цитирует Александра Новака агентство экономической информации «Прайм».
Министр отметил, что расширение использования газомоторного топлива является одним из приоритетов его ведомства. В 46 субъектах России уже приняты соответствующие региональные программы.
Автор : Отдел новостей «В»
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