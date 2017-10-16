Погазуем на газу

Количество газозаправочных станций в России вырастет до 1 тысячи за ближайшие два года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.

– К 2020 году количество транспортных средств на газу должно составить около 250 тысяч единиц, на сегодняшний день таковых порядка 30 тысяч, – цитирует Александра Новака агентство экономической информации «Прайм».

Министр отметил, что расширение использования газомоторного топлива является одним из приоритетов его ведомства. В 46 субъектах России уже приняты соответствующие региональные программы.