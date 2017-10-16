На благоустройство дворов предлагают скинуться и жильцам

Уже год во Владивостоке работает муниципальная программа «Формирование современной городской среды». Имеющиеся результаты и планы на будущее обсудили члены Общественного совета по ЖКХ при администрации Владивостока – представители управляющих компаний и администрации города, ресурсоснабжающих компаний, а также депутаты Думы Владивостока и общественность.

Напомним, что цель муниципальной программы, рассчитанной на пять лет, – благоустройство дворовых территорий и общегородского пространства. В этом году на ее реализацию было потрачено 54 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Формирует программу, а также занимается отбором участников общественная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти, а также активные жители Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.

– В этом году на средства программы был благоустроен сквер на Корабельной набережной (более известный среди горожан как сквер Ощепкова благодаря установленной здесь скульптуре основателя дзюдо в России. – Прим. ред.), – отчитывался начальник управления содержания жилого фонда администрации Владивостока Григорий Пехвассер. – А также отремонтировано 17 дворовых территорий. Причем изначально в перечень вошло 14 дворов, но за счет сэкономленных средств его удалось пополнить еще на три адреса. Теперь идет подготовка программы на будущий год – рассматривается размер софинансирования ремонта дворов со стороны самих жителей.

К слову, участники программы этого года обошлись без софинансирования. Но, с другой стороны, привлечение средств горожан позволит включить в программу больше дворов. Кроме того, как считают авторы программы, факт и процент софинансирования будут выступать фильтром для будущих участников программы.

– Мы готовы обсуждать с общественностью и депутатами размер софинансирования. Оно может быть от 5 до 50 %.

Это позволит отремонтировать в городе больше дворов, чем, например, в этом году, – подчеркнул Григорий Пейхвассер.

Директор управляющей компании Советского района Константин Демаков тут же вступил в обсуждение:

– У нас в городе дома разной этажности и, соответственно, с разным количеством квартир. Для «крейсера» или просто многоподъездной многоэтажки будет несложно собрать даже 50 процентов от общей суммы ремонта. А вот что делать жителям пятиэтажек? Например, выделенная дому на благоустройство сумма будет миллион рублей (для сравнения: в этом году на благоустройство одного лишь двора было выделено от 2 до 9 миллионов рублей. – Прим. ред.). Так для жителей малоквартирных зданий даже 20 % от миллиона – весьма существенная сумма, превышающая годовые сборы на текущий ремонт.

Заместитель председателя совета Наталья Войновская заверила присутствующих, что этот вопрос будет тщательно проработан и при формировании программы учтут все детали. Также она отметила, что у домов Владивостока уже есть опыт софинансирования: несколько лет назад в городе проводился капитальный ремонт домов по федеральному закону № 185, и тогда по условиям программы также было обязательно финансовое участие самих жителей.

– Когда жители активно участвуют в программе, в том числе и деньгами, отношение к ремонту у них совсем иное. Они заинтересованы в качестве работ и бережном отношении к дому и двору, – считает Войновская.

Однако участники совета сошлись на том, чтобы горожане не только приняли решение о своем финансовом участии в проекте, но и трезво оценили свои возможности собрать нужную сумму (с учетом наличия хронических неплательщиков). И даже к началу участия в проекте собрали необходимые деньги, потому как были прецеденты: дому, участвовавшему в краевой программе «Дом, в котором мы живем» (несколько лет назад была такая), выделили субсидию на установку лифтов, а свои деньги к этому времени они собрать не успели. В итоге встал вопрос о возврате субсидии.

Каким образом будут жители собирать нужную сумму – выделят отдельную строку в квитанции или же в счет текущего ремонта – не принципиально. Как собственники решат, так и будет.

Кроме того, Григорий Пейхвассер призвал представителей управляющих организаций принять участие в инвентаризации дворового имущества тех домов, которые будут участвовать в программе, чтобы понять фронт предстоящей работы.

Справка «В»

Общественный совет по вопросам ЖКХ был создан во Владивостоке в 2012 году по инициативе главы города Игоря Пушкарева. Прислушиваясь к мнению собственников жилья, управляющих компаний, ТСЖ, специалисты администрации города определяют и корректируют стратегию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты думы города, принимая участие в заседаниях совета, также принимают соответствующие решения и в случае необходимости разрабатывают и вносят поправки в законодательные акты. За пять лет работы совета прошло 19 заседаний.



