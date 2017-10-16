Кинотеатры захватили мультфильмы

Cемь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Половина новинок – фильмы для детей. Школьников ждут анимационные картины «Фиксики: Большой секрет», «Далеко на Север» и «Мы – монстры», а также сказка от отечественных разработчиков «Последний богатырь». Для взрослых неделя подготовила пресловутую «Матильду», прошедшую мученический путь на экраны, ужастики «Скайлайн 2» и «Пила 8», а также боевик «Шанхайский перевозчик».

«Матильда» (16+)

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случается несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой…

Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется сердце вечной России.

«Мы – монстры» (6+)

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

«Скайлайн 2» (18+)

В мире – хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.

«Пила 8» (18+)

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно нелучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

«Шанхайский перевозчик» (16+)

Частный агент безопасности сопровождает посылку с антиквариатом из Шанхая и по пути попадает в засаду.

«Далеко на Север» (6+)

1892 год, Санкт-Петербург. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о великом Севере и очень переживает за судьбу дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Было отправлено несколько экспедиций на поиски, но все безрезультатно. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. Саша ссорится с родителями из-за того, что никто не хочет слушать ее версию о пропавшем корабле дедушки, бежит из дома и решает повторить тот длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

«Фиксики: Большой секрет» (6+)

История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.