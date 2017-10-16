Кинотеатры захватили мультфильмы

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Октябрь, 28 суббота
11:56
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11:21
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены
11:03
Пасущиеся на свалке коровы возмутили приморцев
10:28
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни Адреса
10:01
Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»
09:16
В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики
08:37
Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях
07:27
Гороскоп на 27 октября
06:28
Реквизит "Матильды" выставили на продажу
05:40
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в эксплуатации
04:21
Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»
03:14
К Земле мчится астероид размером в пять статуй Свободы, - ученые
02:36
Приморцы начинают запасаться на зиму Видео
01:28
Несколько больниц и школ могли остаться без отопления во Владивостоке
00:27
Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста во Владивостоке Эксклюзив
Октябрь, 27 пятница
23:21
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий Эксклюзив
22:27
Грузовик сбил пешехода во Владивостоке Эксклюзив
21:11
Водитель Lexus наехал на пешехода во Владивостоке Эксклюзив
20:57
Имитация правосудия: как прошёл новый суд Игоря Пушкарева Эксклюзив
20:20
Велосипедист попал под колеса автомобиля во Владивостоке Эксклюзив
19:16
Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя автобуса за «встречку»
18:31
«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей» Видео
18:02
Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода Эксклюзив
17:50
На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустится до −8 °C
17:36
Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд
17:22
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:09
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
16:56
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока Эксклюзив
16:43
Два кита «резвились» в акватории Владивостока Видео
16:31
Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей
16:19
В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
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Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
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Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
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«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
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Кинотеатры захватили мультфильмы

Cемь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Половина новинок – фильмы для детей. Школьников ждут анимационные картины «Фиксики: Большой секрет», «Далеко на Север» и «Мы – монстры», а также сказка от отечественных разработчиков «Последний богатырь». Для взрослых неделя подготовила пресловутую «Матильду», прошедшую мученический путь на экраны, ужастики «Скайлайн 2» и «Пила 8», а также боевик «Шанхайский перевозчик».

«Матильда» (16+)

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случается несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой…

Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьется сердце вечной России.

«Мы – монстры» (6+)

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа – в Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

«Скайлайн 2» (18+)

В мире – хаос и паника. Небо закрыли нависающие над городами космические корабли, которые через огромные столпы света затягивают к себе на борт тысячи людей прямо с улиц. Чтобы найти похищенного сына, бесстрашному детективу придется проникнуть на корабль агрессивных пришельцев, отбить атаку этих разъяренных тварей и… попытаться вернуть планету землянам.

«Пила 8» (18+)

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно нелучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

«Шанхайский перевозчик» (16+)

Частный агент безопасности сопровождает посылку с антиквариатом из Шанхая и по пути попадает в засаду.

«Далеко на Север» (6+)

1892 год, Санкт-Петербург. Девушка Саша из аристократической семьи мечтает о великом Севере и очень переживает за судьбу дедушки Олукина, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Было отправлено несколько экспедиций на поиски, но все безрезультатно. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. Саша ссорится с родителями из-за того, что никто не хочет слушать ее версию о пропавшем корабле дедушки, бежит из дома и решает повторить тот длинный путь на Север в поисках его знаменитого корабля.

«Фиксики: Большой секрет» (6+)

История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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Сегодняшний рынок жилья формируют банковские заемщики

Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…

…Пресс-конференция в Приморском краевом театре молодежи первоначально посвящалась весьма удачно прошедшим гастролям в Благовещенске.

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Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?

Сегодня в Приморье действует более десяти приграничных пунктов пропуска. Самый большой и самый загруженный – автомобильный переход «Пограничный».

По улице Славянской ограничат движение транспорта

Во Владивостоке подрядная организация приступила к восстановлению подпорной стены и системы ливневой канализации в районе дома № 26 на ул. Муравьева-Амурского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!

С особым чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Потому что Владивосток в этом отношении – уникальный город. У нас больше всех в России автомобилей – 560 на тысячу жителей. Нигде в нашей стране нет и такого разнообразия общественного транспорта – автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, а также морские катера и паромы и, конечно, визитная карточка Владивостока – фуникулер.

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Уважаемые земляки!