Старый ПАЗ заменили на новый «Ивеко-Дейли»

Восемь километров в одну сторону и столько же в другую – именно такое расстояние от микрорайона «Плодово-Ягодное» до владивостокской школы № 70. Раньше детям часто приходилось преодолевать его на городском транспорте или даже пешком. Теперь учеников в школу будет возить свой собственный комфортный автобус.

Ключи от него вручил директору школы исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Новый автобус позволит не только упорядочить учебный процесс, но и даст новые возможности: организовать экскурсии, выездные уроки и многое другое, – обратился к школьникам Константин Межонов. – Этот автобус вмещает в полтора раза больше пассажиров, чем предыдущий. Его технические характеристики гораздо лучше. Надеемся, что с ним и вам, и вашим родителям с учителями будет спокойнее.

До сегодняшнего дня ребят от микрорайона до школы подвозил старенький автобус ПАЗ. Он вмещал всего 22 человека, и приходилось делать несколько рейсов в день.

– Расписание уроков в школе подстраивали под график работы автобуса, – рассказывает мама одного из учеников Татьяна Белоусова. – Да и сам он часто ломался. Это вело к тому, что некоторые уроки дети вынуждены были пропускать, нарушался весь учебный процесс.

Новый автобус рассчитан на 34 места. Он изготовлен в 2017 году в ООО «Спец-Техника Нижегородец», в котором итальянский автобус «Ивеко-Дейли» дооборудовали в соответствии со всеми нормами и требованиями российских стандартов.

– Мы уже сделали несколько пробных поездок, – рассказал водитель Николай Белоусов. – Машина комфортная, соответствует требованиям для перевозки детей. Думаю, при бережном отношении прослужит долго.

Завершилось мероприятие танцевальными номерами и запуском в небо воздушных шаров.