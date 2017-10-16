Как заставить знатоков замолчать

​Вторая осенняя встреча участников игр Корпоративной интеллектуальной лиги (КИЛ) закончилась уверенной победой команды холдинга «Бизнес Кейс».

Напомним, что чемпионат КИЛ, организованный сообществом города TOP or OFF и клубом интеллектуальных игр «60 секунд–Владивосток» стартовал в январе текущего года в приморской столице. КИЛ разделен на четыре встречи, соответствующие временам года. Первый, зимний кубок, завоевала команда «Радио VBC», влившаяся затем в команду холдинга.

Весной команде «Бизнес Кейс» удалось победить лишь в одном из трех матчей, поэтому кубок забрала команда «Доброфлот». Летом лучшей стала команда «Вл.Ру», уверенно подвинувшая на пьедестале почета двух первых обладателей кубков.

Осенью организаторы игр изменили регламент в Корпоративной лиге. Теперь команды разделены на две подгруппы – премьер и высшую.

– Это добавило интриги в игру и максимально обострило противоборство. Особенно в «вышке», ведь команда, набравшая наименьшее число очков, опускается на сезон в премьерную подгруппу. Зато лучшая команда «премьерки» триумфально, с кубком, поднимется к сильнейшим, – рассказал организатор Корпоративной интеллектуальной лиги Александр Топоров.

Элемент неожиданности в играх КИЛ привносит оригинальная система подсчета баллов. Каждый вопрос оценивается в 100 баллов, которые делятся поровну между командами, давшими правильный ответ. А так как уровень отвечающих примерно одинаков, то и зарабатывать удается в среднем от 16 до 33 баллов. Зато если правильный ответ дает только одна команда, то забирает себе всю сотню и потому резко вырывается вперед.

Именно 100-балльные ответы принесли победу холдингу «Бизнес Кейс», причем их количество было просто нереальным – целых пять! После трех стобалльников подряд команды-соперники заметно приуныли – слишком большой разрыв в счете не позволял им надеяться на первое место в игре. После пятой «соточки» в зале повисла тишина – вопрос не взяли даже команды высшей подгруппы. Ну а сомнений, кто станет победителем в премьер-подгруппе второй осенней встречи игр КИЛ, уже ни у кого не оставалось.

– Это был очень ответственный момент, эйфория от победоносной серии ответов охватила команду, а до конца игры еще оставалось три или четыре вопроса, и было бы неприятно уступить на финише соперникам. Поэтому призвал команду к спокойствию и сосредоточенности, – вспоминает капитан команды и корреспондент газеты «Владивосток» Вадим Кочугов. – Интеллектуальные игры – это тоже спорт, поэтому на соревнованиях сосредоточенность порой важнее накопленных знаний.

В итоге, набрав 900 баллов, команда «Бизнес Кейс» сделала серьезную заявку на выход в высшую подгруппу по итогам осенней серии игр. Хотя организаторы КИЛ рекомендуют победителям не расслабляться и настроиться на заключительную, ноябрьскую, игру так же хорошо, как и на две предыдущие. И напоминают, что принять участие в игре может любое предприятие города, для чего нужно собрать команду и подать заявку в оргкомитет.