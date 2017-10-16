Искусство – дело ночное

Всероссийская ночь искусств пройдет 3 ноября во Владивостоке. Ее участником станет Приморская государственная картинная галерея, которая откроет свои двери в непривычное время – с 19 до 23 часов.

В главном здании галереи на улице Алеутской, 12 посетителям Ночи искусств будет предложен специальный маринистический лекторий – лекции «Море в творчестве приморских художников», «Корабли как художественный образ в живописи». Лекции будут сопровождаться демонстрацией работ приморских художников, которые можно будет увидеть только в этот день.

Затем состоится концерт «Здесь хорошо…», на котором прозвучат песни и романсы в исполнении Анны Проскуряковой.

В этот же день на Партизанском проспекте, 12 в 17 часов состоится открытие выставки экспозиции «Даешь революцию в искусстве!», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Основа экспозиции – произведения из коллекции Приморской государственной картинной галереи. А в 19 часов здесь пройдет круглый стол «Как Владивосток встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию». Члены Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края прокомментируют малоизвестные исторические факты, обсудят социальные проблемы.