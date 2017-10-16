Вторсырье помогло выйти в лидеры

Семь тонн макулатуры, около 80 кг пластика и более 40 кг батареек собрали учащиеся владивостокской школы № 22 – победители ежегодного общегородского конкурса «Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!».

Традиционный конкурс проводился администрацией города в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Владивостока на 2014-2019 годы». Одно из главных его мероприятий – сбор вторичного сырья на переработку: макулатуры, пластика и батареек. Участие в конкурсе, как декларируют его организаторы, поможет сохранить леса от вырубания. Свой вклад в это благое дело внесли все школы краевого центра.

Не секрет, что сегодня одна из глобальных проблем человечества – экологическая. Потребительское отношение людей к дарам природы, парниковый эффект, разрушение озонового слоя, загрязнение окружающей среды – все это в совокупности ухудшает состояние нашей планеты. Затормозить этот процесс, приучить людей бережно относиться к природе и призван общегородской конкурс «Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!».

Коллектив школы, педагоги, а также родители учеников активно включились в эту благородную миссию. Сбор мусора проходил в игровой форме, в виде соревнования между классами. Информация о количестве собранных батареек и пластика еженедельно отражалась на специальном стенде на первом этаже общеобразовательного учреждения.

Каждый класс хотел установить рекорд. Итоговые результаты сбора вторичного сырья впечатляли. Ученики собрали около 1800 использованных батареек и почти 4000 пластиковых крышек. Если перевести это количество на вес, то получится более 40 кг батареек и около 80 кг пластика. Но и это еще не рекорд. Ребята собрали более 7 тонн бумаги! Им и достался главный приз конкурса – сертификат на приобретение оргтехники для школы. Второе и третье места поделили между собой владивостокские школы № 52 и № 47.

Между тем сами рекордсмены считают свои достижения закономерными. В школе много лет действует экологический отряд «Родник», который участвует во всех экологических конкурсах школьного, городского и краевого уровня.

– Одно из значимых направлений работы нашей школы – это экологическое воспитание учащихся. У нас проводится множество мероприятий, посвященных теме сохранения природы: классные часы, экологические конференции, открытые уроки. Кроме того, наши ребята активно участвуют во многих экологических конкурсах, форумах, конференциях за пределами школы, – рассказала «В» завуч по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 22» Наталья Шевченко.

Награждение победителей общегородского экологического конкурса прошло 24 октября в концертном зале «Андеграунд» во время проведения городского мероприятия «ЭКОшоу». Школу-победительницу представляли участники отряда «Родник».