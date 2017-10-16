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Общество

Не пали! Себе дороже

C начала октября в Приморье оштрафовано 98 человек за разведение костров в лесах и палы травы. Сумма штрафов только за последние 10 дней составила почти 90 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе края.

А всего с начала года проведено более 11 тысяч патрулирований и рейдов в лесах по соблюдению противопожарных мер, в ходе которых оштрафовано 965 человек, в том числе 74 должностных и 7 юридических лиц. Сумма штрафов составила более полутора миллионов рублей.

По информации УМВД России по Приморскому краю, в этом году возбуждено 19 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений, по которым сейчас ведутся следственные действия. Фигурантам грозят реальные сроки наказания.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникает именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более четырех тысяч раз выезжали на тушение палов травы.

Справка «В»

На сегодня в Приморье действует 13 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 1,5 тысячи гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие около 200 человек, задействовано более 30 единиц техники.

Автор : Отдел новостей «В»

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