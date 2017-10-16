Мешает работать депрессия, болтовня и лень

Почему работники не справляются с поставленными руководством задачами, решили выяснить «охотники за головами».

Специалисты сайта по поиску персонала HeadHunter провели опрос среди сотрудников компаний из Приморья.

Ответы приморцев позволили установить, что всему виной большая загруженность и депрессия, которая сопровождается подавленным настроением и хронической усталостью. К слову сказать, работников, которые с завидной регулярностью не успевают закрыть поставленные задачи, не так уж и много – всего 7 %.

Кроме того, исследование выявило профессии, представители которых чаще всего проваливают сроки из-за душевных переживаний. Вполне ожидаемо, что список возглавили представители творческих профессий: СМИ, искусства, развлечения, а также программисты.

Среди тех, кого эмоциональные переживания редко выбивают из рабочего режима, оказались инженеры и техники. В списке самых устойчивых и представители сферы перевозок, банковского сектора.

– Большинство работников, кто всегда успевает выполнять поставленные задачи, связывают свои трудовые успехи с сосредоточенностью на работе и эффективностью организации своего рабочего времени. Они отмечают, что стараются не отвлекаться на социальные сети, грамотно расставляют приоритеты и планируют рабочие часы, – уточнила пресс-секретарь HeadHunter Софья Леонова.

Успешные работники, участвовавшие в опросе, сообщили, чем им приходится жертвовать ради выполнения поставленных задач в срок. Так, каждый пятый опрошенный жертвует обеденными часами, 3 % работников пренебрегают качеством работы, а 2 % отказывают в помощи коллегам.

– Что касается причин неэффективности, то помимо объективно большого количества поставленных задач руководством и депрессии, которая убивает энтузиазм и желание что-то делать, следует назвать субъективные причины. Например, неграмотное планирование, откладывание дел «на потом», лень, нежелание делегировать полномочия, многочисленные перерывы и перекусы. Мешают сосредоточиться на работе нескончаемая болтовня в офисе, непрерывное вмешательство руководства в рабочий процесс и просьбы коллег, – добавила Софья Леонова.