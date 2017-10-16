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«Хрустальный мир» помог найти новых друзей

Во Владивостоке в Музее города открылась фотовыставка «Хрустальный мир». На снимках приморских фотографов Евгения Карпова, Евгения Кокурина, Инны Корнеевой и Жанны Беляевой запечатлены дети, которые минувшим летом стали участниками мастер-классов, проводимых администрацией города в рамках одноименного социального проекта.

Участников фотовыставки поприветствовала заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Оксана Гоголева.

– Социальный проект «Хрустальный мир», так полюбившийся горожанам, в этом году мы провели в рамках программы «Доступная среда», – отметила Оксана Гоголева. – От имени администрации города и от себя лично хочу поблагодарить ребят и их родителей за участие в проекте. Хочу пожелать вам хорошего настроения и дальнейших успехов во всех начинаниях.

Заместитель начальника городского управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Ирина Самусенко напомнила, что мероприятие уже стало традиционным для Владивостока – «Хрустальный мир» проводится с 2015 года.

– Однозначно «Хрустальный мир» будет проводиться и в 2018 году, мы будем обновлять программу проекта в соответствии с пожеланиями родителей. Например, в этом году к привычным мастер-классам добавлены различные экскурсии. На них побывали 270 юных горожан с различными возможностями здоровья. Родители особенных детей отмечают у них позитивные изменения в настроении и поведении. Это мероприятие привлекает не только детей и их родителей, но и общественность: в организации помогают волонтеры, представители компаний и предприятий, – подчеркнула Ирина Самусенко .

За три месяца работы различных площадок «Хрустального мира» юные горожане побывали на 25 мастер-классах: взяли уроки актерского мастерства, научились готовить пряничный домик и даже учились собирать роботов. Кроме того, для детей провели десять экскурсий по территории усадьбы Вавилово, Ботаническому саду, океанариуму, Музею автомотостарины и зоопарку «Садгород».

– Проект «Хрустальный мир» очень важен для детей с особенным здоровьем. Моя дочка участвовала практически во всех его мероприятиях, – отметила мама 14-летней Сони. – Для нас вообще любой выход за пределы квартиры – уже счастье. А тут такая интересная программа, продуманные мероприятия для детей с разными физическими возможностями и на любой вкус. Например, моей дочке больше всего понравились мастер-классы по кулинарии. Хочется от всей души поблагодарить организаторов, волонтеров и фотографов, благодаря проекту нам удалось завести новых друзей.

– Мы участвуем в программах «Хрустального мира» уже не первый год, но в нынешнем особенно понравилось, – заметила мама Насти, солнечной девочки. – Настя побывала практически на всех мастер-классах, экскурсиях. Мы оценили отношение волонтеров: все были очень вежливыми, позитивными, готовыми к общению с детьми. Ребенку больше всего, конечно, понравились девичьи мастер-классы: выпечка, рукоделие. Это еще один повод пообщаться с мамами детей с подобными проблемами здоровья. Мы обменялись новостями, полезной информацией. Я считаю, что это очень важная программа, спасибо ее организаторам, они делают полезное дело.

Справка «В»

Фотовыставка будет работать до 30 октября в Музее города (ул. Петра Великого, 6). Вход свободный.

Автор : Анна МИРОНОВА

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