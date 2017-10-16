За горячую воду расплатились имуществом

Более 200 миллионов рублей за теплоснабжение и горячую воду взыскали с должников приморские энергетики с начала года.
В пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» сообщили, что юристы с января 2017 года были вынуждены направить в суд 17 тысяч исковых заявлений о взыскании с должников 344 миллионов рублей. Должники уже выплатили часть своих долгов: 231 миллион.
Дела потребителей, не погасивших задолженность даже после решения судов, передали судебным приставам. Сотрудники УФССП совершили больше 400 выездов по адресам неплательщиков. 300 должников отдали бытовую технику в счет погашения долга, у кого-то сумма долга вычитается из зарплаты. 280 жителям Приморья запретили проводить регистрационные действия с недвижимостью и автомобилями. 350 неплательщиков не смогут выехать за границу, пока не выплатят долги.
Чтобы избежать судебных тяжб и общения с приставами, можно заключить соглашение о реструктуризации долга, напомнили энергетики. Это позволит гасить задолженность поэтапно и не выплачивать пеню на сумму долга.
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