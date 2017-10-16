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Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток

В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны. Но не простые, а особенные – лечебные, сообщила пресс-служба этого научного заведения.

Так ихтиопатологи избавляют рыб от эктопаразитов, живущих на выросших в природе гидробионтах. Паразиты не переносят перепадов давления, как раз для этого морскую рыбу купают в пресной воде. У паразитов очень тонкий покров, они сжимаются, теряют соль и погибают.

– Это распространенная форма лечения, – рассказывает главный ихтиопатолог Мария Попова. – И очень щадящая по сравнению с приемом лекарств. Эффект очень хороший.

Ихтиопатологи купают почти всех гидробионтов, включая фугу и скатов. Так, до последних пор считалось, что рыбы-ворчуны пресную воду не переносят. Но ихтиопатологи никак не могли избавиться от жаберных сосальщиков, плотно населявших новую партию ворчунов. Лекарства не помогали. В порядке эксперимента одну особь все-таки опустили в лечебную ванну. И она отлично ее перенесла. В итоге перекупали всех рыб. И они выздоровели.

Вообще, таблеток для рыб, как говорят ихтиопатологи, не существует. Препараты применяют те, которыми лечат людей и животных. Собственно, и болеют рыбы зачастую, как люди. Бывают инфаркты, инсульты. Часть препаратов ихтиопатологи составляют сами. Так было, например, со скатами, пораженными паразитическими ракообразными – копеподами.

– Вид, который жил на наших скатах, для тропиков нехарактерен, – говорит Мария Попова. – Возможно, личинки попали вместе с морской водой, которая поступает в аквариумы из Уссурийского залива. Мы разработали схему лечения. Выглядит странной, но помогла. Огромных 20–30-килограммовых скатов купали в пресной воде, выкладывали на поверхность и вручную шершавой перчаткой снимали рачков. После наносили составленный нами раствор для заживления нанесенных паразитами мелких ранок. В нем присутствуют бальзам Шостаковского и препараты йода. Шкуры скатов покрывали плотным слоем. В итоге рачки с них просто соскальзывали.

Приморские ихтиопатологи – рыбьи доктора – изучают и лечат те болезни рыб, которые до них еще никто не описывал. Мало того, они взаимодействуют с другими, в том числе зарубежными, океанариумами, обмениваются информацией.

 

Автор : Отдел новостей «В»

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