Пограничный район: от древности до настоящего

Народный музей истории и краеведения поселка Пограничного отмечает 40-летний юбилей со дня основания.

Как сообщили в музее, открыт он был в далеком 1977 году. Здесь велась активная работа над составлением «Книги памяти» – шла переписка с военкоматами и военными архивами, добровольные помощники и дарители делились экспонатами, фотографиями, документами, семейными реликвиями.

Через несколько лет после создания музея здесь открылось четыре новых зала, в которых была собрана вся история района с самых древних веков. Было создано несколько археологических экспозиций и выставок.

Музей в поселке Пограничном – один из лучших в Приморье. Здесь проходят регулярные тематические выставки и экспозиции, в фондах – более двух тысяч экспонатов и многое другое. Каждый год посетителями музея становятся более шести тысяч человек.