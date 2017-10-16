Объекты могильника от северных корейцев не пострадали

Рыбаков из Северной Кореи, которые случайно оказались на территории Приморья, решили вернуть на родину, сообщают РИА «Новости».
Как уже писал «В», граждане КНДР более недели дрейфовали в море на ветхом судне и в результате оказались на территории России в бухте Сысоева возле поселка Дунай. Ситуацию накалило еще и то, что корейцы решили прогуляться по берегу. Граждане соседней страны не знали, что они высадились на территорию режимного объекта – могильника центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРао».
На место прибыли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю. Они задержали иностранцев для выяснения обстоятельств. Сообщается, что объекты могильника не пострадали.
Как сообщили информагентству в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по ПК, утлое судно оказалось на российском берегу, так как не могло противостоять стихии. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, северокорейских рыбаков депортировали на родину.
Кстати, стало известно о задержании приморскими пограничниками у берегов Приморья еще восьми шхун из Северной Кореи: в трюмах их лодок нашли уловы кальмаров и крабов.
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