Минус зам и плюс зам

Кадровые перестановки произошли в начале недели в рядах заместителей врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Глава региона уволил с должности вице-губернатора Эдуарда Портнова, курирующего строительную отрасль. А также назначил новым заместителем Татьяну Казанцеву, до этого 20 лет занимавшую пост директора департамента финансов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, решение об отставке Эдуарда Портнова было принято в связи с несоответствием ожиданиям.

«Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и недостаточный контроль. Врио губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало», – прокомментировали в пресс-службе.

Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет вице-губернатор Александр Юров.

Что касается назначения Татьяны Казанцевой, то она возьмется за финансовые вопросы края. По мнению главы региона, Татьяна Казанцева зарекомендовала себя как эффективный управленец и в данной роли продолжит курировать вопросы финансов уже в более высоком статусе.